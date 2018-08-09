Не в себе
– Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это – просто плод ее воображения? Девушке кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам. С неожиданными поворотами сюжета и шокирующим стилем повествования фильм «НЕ В СЕБЕ» затрагивает актуальные вопросы нашего восприятия реальности, нашем инстинкте выживания и системы, которая вроде бы должна заботиться о нас.
Насколько долго мы готовы доверять окружающим ? Но, куда важнее, насколько долго мы готовы доверять себе ? С такой идеей режиссёр Стивен Содерберг ("Одиннадцать друзей Оушена", "Удача Логана") раскрывает нам историю непростой жизни главной героини Сойер Валентини, сыгранной малоизвестной на "больших" экранах актрисой Клэр Элизабет Фой ("Дыши ради нас"), которая получила свою популярность благодаря ведущей роли в телесериале "Корона", удостоившись за неё наградой "Золотой глобус" в 2017 году.
Сойер переезжает в незнакомый для неё город, где пытается начать жизнь с чистого листа. Никаких знакомых, друзей и родственников здесь нет, лишь работа и окружение людей, ни во что её не ставящие. И со всем этим она бы могла справиться, если бы не навязчивые мысли о том, что за ней кто-то следит. В надежде найти хоть какую-то помощь, героиня отправляется в лечебницу на приём к психологу, где она подписывает бумаги, даже не подозревая, что даёт согласие на свою госпитализацию.
История, подобно любой мысли, зарождающейся в нашей голове, с каждой минутой окрашивается новыми красками. Размышляя над тем, насколько далеко способно зайти всё происходящее на экране, ты невольно ловишь себя на прекрасной, и по-хорошему ужасной, мысли, что ты не знаешь. Перипетийность сюжета, словно снежный ком, не торопясь набирает скорость и, буквально, не останавливается до самых последних секунд ленты, и разрастающаяся неоднозначность становится прекрасным "проводником" в сознание и чувства Сойер.
Картина в своей большей части камерная, что, несомненно, подчёркивает общий тон происходящего и идёт ей только на пользу. Оператор, которым также выступил Содерберг, удерживает внимание зрителя через ненавязчивые и оригинальные планы камеры, что предают эффект присутствия, заставляя ощутить, как внутренний мир главных действующих лиц, так и внешний; как, например, двойной экспозиционный план во время сцены "белой горячки". И, заполучив это внимание, автор не перестаёт выводить нас из зоны комфорта, используя чаще всего визуальные приёмы, как тот же отдалённый план камеры, будто нам показывают всё происходящее глазами преследователя, или, что уже не так очевидно, центрирование картинки: достижение симметрии, которая на инстинктивном уровне нам чужеродна, заставляет воспринимать объекты искусственными и неживыми.
Во многом стилистика визуализации и сюжетной подачи пересекаются с работами режиссёра Дэвида Линча, в частности с его культовым сериалом "Твин Пикс" (1990-1991 г.), в котором также зрителю приходится вновь и вновь открывать для себя новые неожиданные грани, на первый взгляд, совершенно обычных и непримечательных людей маленького городка.
"Не в себе" определённо неоднозначный фильм, который для одних окажется "скучным проходняком", а для других одним из самых лучших триллеров последних двух лет. На меня же картина оказала некое приятное, щекочущее разум, послевкусие - ощущение, когда после просмотра фильм всё ещё находится в твоей голове, где проигрывается концовка и несчётное количество мыслей о ней. В совокупности приятной стилистической визуализации, захватывающего сюжета и хорошей игрой Клэр Фой на главной роли, Стивен Содерберг создаёт отличный психологический триллер, ещё долгое время не выходящий из головы. "Не в себе" - это неординарная история о борьбе с нашими врагами, частью которых мы порой сами и являемся.
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