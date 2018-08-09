Наша рецензия

Офисный работник Сойер Валентини ведет заурядный образ жизни. Пашет на работе, общается в обеденный перерыв с мамой, а вечером, как и герои недавней картины «Новизна», с помощью телефонного приложения находит себе партнера на ночь. Девушка всеми силами пытается избавиться от странного чувства того, что ее преследуют - она специально для этого и переехала в новый город, но ничего не изменилось, поэтому Сойер решает обратиться к специалисту. Получив нужные рекомендации в центре…