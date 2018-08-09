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Не в себе Не в себе
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Unsane Не в себе 2018 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Не в себе»

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Офисный работник Сойер Валентини ведет заурядный образ жизни. Пашет на работе, общается в обеденный перерыв с мамой, а вечером, как и герои недавней картины «Новизна», с помощью телефонного приложения находит себе партнера на ночь. Девушка всеми силами пытается избавиться от странного чувства того, что ее преследуют - она специально для этого и переехала в новый город, но ничего не изменилось, поэтому Сойер решает обратиться к специалисту. Получив нужные рекомендации в центре…

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Иван Фёдоров 9 августа 2018, 21:26
"С сумасшедшими проще некуда — они говорят, но их никто не слушает."
Насколько долго мы готовы доверять окружающим ? Но, куда важнее, насколько долго мы готовы доверять себе ? С такой идеей режиссёр Стивен Содерберг ("Одиннадцать друзей Оушена", "Удача Логана") раскрывает нам историю непростой жизни главной героини Сойер Валентини, сыгранной малоизвестной на "больших" экранах актрисой Клэр Элизабет Фой ("Дыши ради нас"), которая получила свою популярность благодаря ведущей роли в телесериале "Корона", удостоившись за неё наградой "Золотой глобус" в 2017 году.
Сойер переезжает в незнакомый для неё город, где пытается начать жизнь с чистого листа. Никаких знакомых, друзей и родственников здесь нет, лишь работа и окружение людей, ни во что её не ставящие. И со всем этим она бы могла справиться, если бы не навязчивые мысли о том, что за ней кто-то следит. В надежде найти хоть какую-то помощь, героиня отправляется в лечебницу на приём к психологу, где она подписывает бумаги, даже не подозревая, что даёт согласие на свою госпитализацию.
История, подобно любой мысли, зарождающейся в нашей голове, с каждой минутой окрашивается новыми красками. Размышляя над тем, насколько далеко способно зайти всё происходящее на экране, ты невольно ловишь себя на прекрасной, и по-хорошему ужасной, мысли, что ты не знаешь. Перипетийность сюжета, словно снежный ком, не торопясь набирает скорость и, буквально, не останавливается до самых последних секунд ленты, и разрастающаяся неоднозначность становится прекрасным "проводником" в сознание и чувства Сойер.
Картина в своей большей части камерная, что, несомненно, подчёркивает общий тон происходящего и идёт ей только на пользу. Оператор, которым также выступил Содерберг, удерживает внимание зрителя через ненавязчивые и оригинальные планы камеры, что предают эффект присутствия, заставляя ощутить, как внутренний мир главных действующих лиц, так и внешний; как, например, двойной экспозиционный план во время сцены "белой горячки". И, заполучив это внимание, автор не перестаёт выводить нас из зоны комфорта, используя чаще всего визуальные приёмы, как тот же отдалённый план камеры, будто нам показывают всё происходящее глазами преследователя, или, что уже не так очевидно, центрирование картинки: достижение симметрии, которая на инстинктивном уровне нам чужеродна, заставляет воспринимать объекты искусственными и неживыми.
Во многом стилистика визуализации и сюжетной подачи пересекаются с работами режиссёра Дэвида Линча, в частности с его культовым сериалом "Твин Пикс" (1990-1991 г.), в котором также зрителю приходится вновь и вновь открывать для себя новые неожиданные грани, на первый взгляд, совершенно обычных и непримечательных людей маленького городка.
"Не в себе" определённо неоднозначный фильм, который для одних окажется "скучным проходняком", а для других одним из самых лучших триллеров последних двух лет. На меня же картина оказала некое приятное, щекочущее разум, послевкусие - ощущение, когда после просмотра фильм всё ещё находится в твоей голове, где проигрывается концовка и несчётное количество мыслей о ней. В совокупности приятной стилистической визуализации, захватывающего сюжета и хорошей игрой Клэр Фой на главной роли, Стивен Содерберг создаёт отличный психологический триллер, ещё долгое время не выходящий из головы. "Не в себе" - это неординарная история о борьбе с нашими врагами, частью которых мы порой сами и являемся.
9 августа 2018, 21:26 Ответить
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