«Не в себе»: Рецензия Киноафиши

Синий, самый страшный цвет

Офисный работник Сойер Валентини ведет заурядный образ жизни. Пашет на работе, общается в обеденный перерыв с мамой, а вечером, как и герои недавней картины «Новизна», с помощью телефонного приложения находит себе партнера на ночь. Девушка всеми силами пытается избавиться от странного чувства того, что ее преследуют - она специально для этого и переехала в новый город, но ничего не изменилось, поэтому Сойер решает обратиться к специалисту. Получив нужные рекомендации в центре «Горный ручей», девушка, не читая, подписывает больничные документы. Ее госпитализируют и принудительно пытаются излечить от нервного расстройства, нечто подобное вытворяли с героем Дэйна ДеХаана в «Лекарстве от здоровья». Так вдобавок ко всему, Сойер, как ей кажется, встречает того самого преследователя, она узнает его в одном из работников больницы. Поэтому ей придется не только найти способ выбраться, но и доказать как окружающим, так и самой себе, что она не рехнулась окончательно и не видит в каждом мужчине своего преследователя.

Кадр из фильма «Не в себе»

Никак не отпускает Стивена Содерберга (трилогия про Оушена, «Заражение») больничная тема, причем как в кино («Побочный эффект»), так и на телевидении («Больница Никербокер»). А его любовь к постоянному экспериментированию дает возможность зрителям раз за разом «покупаться» и смотреть все, что создает плодовитый режиссер. «Не в себе» - первый его проект, полностью снятый на айфон. Причем он пошел гораздо дальше своего коллеги Тимура Бекмамбетова, тоже старающегося сейчас работать с минимальными бюджетами, рассказывая зрителям истории, происходящие на рабочем столе героев его проектов. Содерберг так маниакально близко и подробно приближает экран телефона к своим героям, что частенько кажется, будто бы они разговаривают со зрителями по Face Time или Skype.

Кадр из фильма «Не в себе»

При этом, чтобы разнообразить картинку и историю, Содерберг разбавляет историю цветокоррекцией, чего стоят все эти оттенки синего и желтого на большом экране... А Томас Ньюман, давно работающий с режиссером «Траффика» и много с кем еще, наверное, сочинил свой самый запоминающийся за последние годы саундтрек. Который то превращается в отголоски музыки Рамина Джавади («Игра престолов»), то становится синтетическо-электронным, в духе трендов последнего времени. Оператором и монтажером картины выступил сам Содерберг, в очередной раз доказывая всем, что совмещать все сразу очень выгодно для проекта.

Кадр из фильма «Не в себе»

А мобильный телефон в его руках слово настоящая камера, способная летать над съемочной площадкой, останавливаясь при этом на всем самом интересном, а при необходимости даже передавая то, что чувствует Сойер, после приема таблеток. Картина «Не в себе» в итоге получилась неким миксом из «12 обезьян» и «Прерванной жизни», с небольшими включениями из «Обители проклятых» и «Мизери», а еще здесь есть Джей Фэро, афроамериканец отвечающий за юмор, и он шутит злобнее и смешнее, чем такой же герой в расхваленном и оскароносном «Прочь».

Название

Клэр Фой («Леди в фургоне») продемонстрировала настоящий мастер-класс и зрителям, и Федерико Альваресу в частности, что готова и способна сыграть новую версию Лисбет Саландер из «Девушки, которая застряла в паутине». Эми Ирвинг («Кэрри») сыграла небольшую, но важную роль ее мамы. А Джуно Темпл («Колесо чудес») изобразила соседку по палате, ищущую чего-то и готовую на все, чтобы люди вокруг обратили на нее внимание.

Кадр из фильма «Не в себе»

Взрывоопасный триллер «Не в себе» способен найти дорогу к любому зрителю. Стивен Содерберг решил высказаться перед кинопубликой на полную катушку и рассуждает в своей новой картине о современной медицине, которая с помощью страховки пытается выжать последние соки из всех, кто попадается ей под руку. И о более болезненной для него теме - о киностудиях, которые не дают авторскому небольшому кино пробиваться к зрителям. Не забывает автор и про офисный планктон, который не знает, зачем и для чего живет, а решив разобраться, всегда попадает во все возможные неприятности. А самое страшное в «Не в себе» - это осознание того, что современное общество живет на грани вспышки, и если всех, как и героиню Клэр Фой, заставить пройти обследование, то большинство, как и она, окажется в психушке. В общем, как это часто бывает у Содерберга, напугал он кинопублику на первый взгляд простенькой историей, понятной и страшной одновременно, всегда актуальной и готовой на монолог со своим зрителем.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 29 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не в себе»