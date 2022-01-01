К независимому кино странноватое отношение что в Америке, что в России. Люди, смотрящие исключительно артхаус, презирают высокобюджетные фильмы. Любители массового кинематографа считают их снобами, а их любимые творения – тоской зеленой.

Пять лучших артхаусных фильмов, снятых в США

Заканчивается все, как правило, тем, что поклонники блокбастеров «залипают» на какой-то артхаусный шедевр, а ценители независимости в искусстве внезапно жаждут увидеть бой Бэтмена со зловещими мертвецами на палубе «Титаника». И это совершенно естественно: блокбастеры слишком оглушительно воздействуют, не оставляя времени задуматься (и они должны быть такими!), а артхаус (и он не может быть иным!) порой вызывает мысли о том, что режиссер слишком увлекся формой пятна на обоях на заднем плане. На самом деле несложно совмещать любовь и к тому и к другому. Просто это разное кино.

История призрака

В уединенно стоящем доме живет любящая пара со своими планами и мечтами, но им не суждено осуществиться: страшная дорожная авария уносит жизнь мужчины. Его подруга сначала убита горем, не представляя себе существования без любимого человека. Но время излечивает ее рану, и вот она уже встречается с другим и даже готова покинуть домик, где была счастлива. Она не подозревает, что все это время погибший наблюдал за ней – и продолжает делать это. Он призрак. И он не может последовать за ней – он останется наблюдать, как здесь поселятся новые люди…

Кейси Аффлеку, чтобы добиться сходства с привидением, пришлось носить несколько юбок и нечто вроде кринолина – обруч под простыней.

Отрочество

Зрители наблюдают взросление мальчика, впервые увидев его семилетним. Мейсон из Техаса, его семью составляют мама и сестренка Саманта. Отец был алкоголиком, и мать решила избавить детей от такого папаши. Не сложилось у нее и с другим претендентом на роль мужа. Ее сын любит музыку, читает «Гарри Поттера», смотрит «Звездные войны». Став тинейджером, пробует алкоголь и травку, встречается с девушкой. Окончив старшие классы, благополучно поступает в колледж, где встречает Николь и едет с ней побродить по национальному парку Биг-Бенд…

Лента снималась 11 лет (2002-2013), вместе с героем (Элларом Колтрейном) взрослела исполнительница роли его сестры (Лорелей Линклэйтер).

Соблазненные и брошенные

Это кино о том, как создается кино. Режиссер Джеймс Тобэк и актер Алек Болдуин отправляются на известный фестиваль в Канны. С практической целью: им необходимо отыскать желающих профинансировать их новый совместный проект. Политически-эротически-романтический. С несколько вторичным названием «Последнее танго в Тикрите». Им предстоит встретиться со множеством представителей киноиндустрии – здесь и кинорежиссеры Бертолуччи, Полански, Коппола, Скорсезе, и киноактеры в огромном количестве. И грустноватая правда: чтобы заниматься камерным кино, необходимо родить хотя бы единственный блокбастер – а иначе кто оплатит твои поиски в искусстве?

Лента содержит множество намеков и аллюзий на различные кинематографические произведения.

Американец

Профессиональный киллер Джек взял отпуск и отдыхает вместе со своей подругой Ингрид в шведском заснеженном лесу, в коттедже у озера. Парочка идиллически прогуливается, любуясь пейзажем, пока девушка не замечает следы неизвестного на снегу. У ее бойфренда включается чувство самосохранения, он тащит ее в укрытие за большими валунами – и вовремя: в них стреляют. Но он умеет это лучше и убивает незнакомого стрелка. Затем требует от подружки, чтобы та вызвала из их лесного жилища полицию, но когда она идет мимо него, тоже получает пулю в голову…

Живописное местечко у реки в реальности было довольно лысоватым, и туда добавили растений. Но ночью их приходилось охранять – на них покушались кабаны.

Не в себе

Молодую женщину Сойер преследует сталкер по имени Дэвид Страйн. Ей приходится покинуть родной город, чтобы отделаться от поклонника-прилипалы, но это успело навредить ее психике. Теперь ей сложно налаживать общение с людьми противоположного пола. Желая избавиться от этой психологической проблемы, она записывается на консультацию в Хайленд-Крик, психиатрическую больницу. На приеме она совершает ошибку – подписывает некую бумажку, не прочитав. Но оказывается, что она согласилась на госпитализацию…