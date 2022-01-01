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Айми Маллинз
Айми Маллинз
Aimee Mullins
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Айми Маллинз
Aimee Mullins
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Дата рождения
20 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Биография Айми Маллинз
Родилась 20 июля 1976 года. Аллентаун, Пенсильвания, США.
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Фильмография Айми Маллинз
Не в себе
ужасы, драма
2018, США
6.0
Родители легкого поведения
комедия
2018, США
3.0
Молодежь
боевик, фантастика, драма
2014, США
5.0
Кремастер 3
драма
2002, США
7.0
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