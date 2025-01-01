Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кэнсё Оно
Кэнсё Оно Kensho Ono
Киноафиша Персоны Кэнсё Оно

Кэнсё Оно

Kensho Ono

Дата рождения
5 октября 1989
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Рост
170 см

Популярные фильмы

Spy x Family: Код «Белый» 8.3
Spy x Family: Код «Белый» (2023)
Форма голоса 8.3
Форма голоса (2016)
Баскетбол Куроко: Последняя игра 7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра (2017)

Фильмография Кэнсё Оно

Жанр
Год
Все 23 Фильмы 6 Сериалы 17 Актер 23
Новые врата
Новые врата
боевик, приключения, аниме 2024, Япония
Моя подруга – демон 6.5
Моя подруга – демон Suki demo kirai na amanojaku
приключения, анимация, драма, аниме 2024, Япония
Смотреть трейлер
Адский рай
Адский рай
аниме , приключения, боевик 2023, Япония
Ангел по соседству
Ангел по соседству
аниме , комедия 2023, Япония
Наш дождливый протокол
Наш дождливый протокол
драма, комедия, аниме 2023, Япония
Spy x Family: Код «Белый» 8.3
Spy x Family: Код «Белый» Spy x Family: The Movie
боевик, анимация, комедия, аниме 2023, Япония
Смотреть трейлер
Винокурня семьи Комада 6.9
Винокурня семьи Комада Komada Jôryûsho e Yôkoso
анимация, драма, семейный, аниме 2023, Япония
Смотреть трейлер
Дети на орбите
Дети на орбите
приключения, аниме , фантастика 2022, Япония
Игра друзей
Игра друзей
драма, аниме , триллер 2022, Япония
Летнее время
Летнее время
драма, аниме , детектив 2022, Япония
Перестану быть героем
Перестану быть героем
аниме 2022, Япония
У Коми проблемы с общением
У Коми проблемы с общением
аниме , комедия 2021, Япония
Сага о Винланде 6.7
Сага о Винланде
боевик, приключения, аниме 2019, Япония
Любовь тирана
Любовь тирана
комедия, аниме , мелодрама 2017, Япония
Боруто: Новое поколение Наруто
Боруто: Новое поколение Наруто
боевик, приключения, аниме 2017, Япония
Баскетбол Куроко: Последняя игра 7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра Gekijouban Kuroko no basuke: Last Game
анимация, драма, спорт, аниме 2017, Япония
Юри на льду!!!
Юри на льду!!!
драма, аниме , спорт 2016, Япония
Повторная жизнь
Повторная жизнь
драма, аниме 2016, Япония
Форма голоса 8.3
Форма голоса A Silent Voice / Koe no katachi
анимация, драма, мелодрама, аниме 2016, Япония
Смотреть трейлер
Последний серафим
Последний серафим
боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
Альдноа.Зеро
Альдноа.Зеро
боевик, приключения, аниме , фантастика 2014, Япония
Баскетбол Куроко
Баскетбол Куроко
драма, комедия, приключения, аниме 2012, Япония
Онигамиден 5.7
Онигамиден Onigamiden
приключения, анимация, семейный, аниме 2011, Япония
«Лучшее шоу о врачах» по мнению Стивена Кинга: «Больница Питт» с рейтингом 8,9 на IMDb возвращается в январе
Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн
Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше