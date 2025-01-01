Меню
О персоне
Фильмография
Кэнсё Оно
Kensho Ono
Киноафиша
Персоны
Кэнсё Оно
Кэнсё Оно
Kensho Ono
Дата рождения
5 октября 1989
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Рост
170 см
Популярные фильмы
8.3
Spy x Family: Код «Белый»
(2023)
8.3
Форма голоса
(2016)
7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра
(2017)
Фильмография Кэнсё Оно
Новые врата
боевик, приключения, аниме
2024, Япония
6.5
Моя подруга – демон
Suki demo kirai na amanojaku
приключения, анимация, драма, аниме
2024, Япония
Смотреть трейлер
Адский рай
аниме , приключения, боевик
2023, Япония
Ангел по соседству
аниме , комедия
2023, Япония
Наш дождливый протокол
драма, комедия, аниме
2023, Япония
8.3
Spy x Family: Код «Белый»
Spy x Family: The Movie
боевик, анимация, комедия, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.9
Винокурня семьи Комада
Komada Jôryûsho e Yôkoso
анимация, драма, семейный, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
Дети на орбите
приключения, аниме , фантастика
2022, Япония
Игра друзей
драма, аниме , триллер
2022, Япония
Летнее время
драма, аниме , детектив
2022, Япония
Перестану быть героем
аниме
2022, Япония
У Коми проблемы с общением
аниме , комедия
2021, Япония
6.7
Сага о Винланде
боевик, приключения, аниме
2019, Япония
Любовь тирана
комедия, аниме , мелодрама
2017, Япония
Боруто: Новое поколение Наруто
боевик, приключения, аниме
2017, Япония
7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра
Gekijouban Kuroko no basuke: Last Game
анимация, драма, спорт, аниме
2017, Япония
Юри на льду!!!
драма, аниме , спорт
2016, Япония
Повторная жизнь
драма, аниме
2016, Япония
8.3
Форма голоса
A Silent Voice / Koe no katachi
анимация, драма, мелодрама, аниме
2016, Япония
Смотреть трейлер
Последний серафим
боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
Альдноа.Зеро
боевик, приключения, аниме , фантастика
2014, Япония
Баскетбол Куроко
драма, комедия, приключения, аниме
2012, Япония
5.7
Онигамиден
Onigamiden
приключения, анимация, семейный, аниме
2011, Япония
