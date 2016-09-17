Menu
8.3 IMDb Rating: 8.1
Country Japan
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2016
Online premiere 26 September 2017
World premiere 17 September 2016
Release date
31 March 2017 Cambodia
8 September 2017 China
22 August 2018 France
26 September 2017 Germany
6 April 2017 Hong Kong
3 May 2017 Indonesia
24 October 2017 Italy
17 September 2016 Japan
10 May 2017 Philippines
15 March 2018 Portugal
9 March 2017 Singapore
9 May 2017 South Korea
16 March 2018 Spain
4 June 2018 Sweden
12 June 2020 Taiwan, Province of China
23 March 2017 Thailand
20 October 2017 USA PG-13
12 May 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Worldwide Gross $30,819,442
Production ABC Animation, Kodansha, Kyoto Animation
Also known as
Koe no Katachi, A Silent Voice, A Silent Voice: The Movie, The Shape of Voice, A Silent Voice - The Movie, Eiga Koe no katachi, La forma della voce, Una voz silenciosa: Koe No Katachi, Una voz silenciosa: La película, الحزن الصامت, A Form of Voice, A Voz do Silêncio, Bunyi Sunyi, Dáng hình thanh âm, Dianyingban Sheng zhi xing, Koe No Katachi: Una voz silenciosa, Moksoriui hyeongtae, Nečujni glas, Ovoz shakli, Seda-ye Khamoosh, Sheng zhi xing, Silent Voice, Sing zi jing, Tylus balsas, Uma Voz Silenciosa, Una voz silenciosa, Una Voz Silenciosa, La Película, Vaikne hääl, Тих глас, Форма голоса, Форма голосу, 声之形, 映画 聲の形, 映画　聲の形, 聲の形, 電影版聲之形
Director
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Cast
Saori Hayami
Saori Hayami
Aoi Yûki
Aoi Yûki
Kensho Ono
Kensho Ono
Megumi Han
Megumi Han
Miyu Irino
Miyu Irino
Cartoon rating

8.3
Rate 17 votes
8.1 IMDb
Cartoon reviews
derg-s 12 February 2023, 20:44
Вчера посмотрел аниме "Форма голоса". Кино для взрослых, далеко не все подростки смогут осилить затянутость сюжета и не утомиться от… Read more…
