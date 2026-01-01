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Фильмография
Мию Ирино
Miyu Irino
Киноафиша
Персоны
Мию Ирино
Мию Ирино
Miyu Irino
Дата рождения
19 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Токио, Япония
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.7
Унесенные призраками
(2001)
Билеты
8.6
Волейбол!!
(2014)
8.4
Моб Психо 100
(2016)
Фильмография Мию Ирино
Шатер чародея
драма, приключения, аниме
2026, Япония
Я влюбился в тебя, когда ты бежала в лунной ночи
драма, аниме , мелодрама
2026, Япония
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Великий расхититель гробниц
приключения, аниме , фэнтези
2026, Южная Корея
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7.6
Космическая принцесса Кагуя!
Chô Kaguya-hime!
анимация, драма, фэнтези
2026, Япония
Смотреть трейлер
6.1
И наступит рассвет
Hana rokushô ga akeru hi ni
аниме , драма
2026, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7
Дигимоны: Битбрейк
аниме , фантастика, боевик
2025, Япония
7
Роза Версаля. Фильм
Versailles no bara
анимация, драма, исторический
2025, Япония
Смотреть трейлер
7.5
Мертвые-мертвые демоны
драма, аниме , фантастика
2024, Япония
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