Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Наоко Ямада
Naoko Yamada
Киноафиша
Персоны
Наоко Ямада
Наоко Ямада
Naoko Yamada
Дата рождения
28 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
8.4
Форма голоса
(2016)
8.1
Кланнад: Продолжение истории
(2007)
7.7
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
(2019)
Фильмография Наоко Ямада
Шатер чародея
драма, приключения, аниме
2026, Япония
6.7
Твой цвет
Kimi no iro
анимация, драма, музыка
2024, Япония
Смотреть трейлер
7.7
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou
анимация, аниме
2019, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
8.4
Форма голоса
A Silent Voice / Koe no katachi
анимация, драма, мелодрама, аниме
2016, Япония
Смотреть трейлер
7.1
История любви Тамако
Tamako rabu sutôrî
мелодрама, анимация, аниме
2014, Япония
7.1
Вольный!
драма, аниме , спорт
2013, Япония
7.4
Хека
драма, аниме , мистика
2012, Япония
7.2
Чудачество любви не помеха!
драма, комедия, аниме , мелодрама
2012, Япония
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