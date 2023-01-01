Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Форма голоса
Форма голоса, 2016: актеры и роли
A Silent Voice / Koe no katachi
Форма голоса
2016 / Япония
8.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Форма голоса, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Наоко Ямада
Naoko Yamada
В ролях
Ирино Мию
Саори Хаями
Saori Hayami
Аои Юки
Aoi Yûki
Кэнсё Оно
Kensho Ono
Мэгуми Хан
Megumi Han
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить