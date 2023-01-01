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Киноафиша Фильмы Форма голоса Форма голоса, 2016: актеры и роли
A Silent Voice / Koe no katachi Форма голоса 2016 / Япония
8.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Форма голоса, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Наоко Ямада Naoko Yamada
В ролях
Ирино Мию Саори Хаями Саори Хаями Saori Hayami Аои Юки Аои Юки Aoi Yûki Кэнсё Оно Kensho Ono Мэгуми Хан Megumi Han
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