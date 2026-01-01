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Матеуш Косьцюкевич
Mateusz Kosciukiewicz
Киноафиша
Персоны
Матеуш Косьцюкевич
Матеуш Косьцюкевич
Mateusz Kosciukiewicz
Дата рождения
1 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Матеуша Косьцюкевича
Родился 1 мая 1986 года. Польша.
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