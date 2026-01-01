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Матеуш Косьцюкевич
Матеуш Косьцюкевич Mateusz Kosciukiewicz
Киноафиша Персоны Матеуш Косьцюкевич

Матеуш Косьцюкевич

Mateusz Kosciukiewicz

Дата рождения
1 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Матеуша Косьцюкевича

Родился 1 мая 1986 года. Польша.

Популярные фильмы

Довбуш 7.8
Довбуш (2023)
Лучше всех 7.5
Лучше всех (2017)
Три секунды 7.3
Три секунды (2018)

Фильмография Матеуша Косьцюкевича

Gorky Resort 6.5
Gorky Resort Gorky Resort
исторический, триллер 2026, Польша
Проект НЛО 5.7
Проект НЛО
драма, комедия, мини-сериал 2025, Польша
Контролирующий 4.4
Контролирующий Supersiostry
драма, фэнтези 2024, Польша
Смотреть трейлер
Довбуш 7.8
Довбуш Dovbush
боевик, приключения, драма 2023, Украина
Песня коз 6.2
Песня коз Usmiech losu
комедия, драма, мелодрама 2023, Польша / Ирландия / Греция
Saint 4.9
Saint Swiety
криминал 2023, Польша / Венгрия
Иа 6.8
Иа EO
драма 2022, Польша / Италия
Orzel. Ostatni patrol 5
Orzel. Ostatni patrol Orzel. Ostatni patrol
боевик, драма, исторический 2022, Польша
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