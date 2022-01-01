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Андреа Ди Стефано
Андреа Ди Стефано
Andrea Di Stefano
О персоне
Фильмография
Андреа Ди Стефано
Andrea Di Stefano
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Дата рождения
15 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Андреа Ди Стефано
Родился 15 декабря 1972 года. Рим, Италия.
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Фильмография Андреа Ди Стефано
Три секунды
криминал, драма
2018, Великобритания
8.0
В битве за любовь
драма, мелодрама, комедия
2016, Италия
6.0
Эскобар. Потерянный рай
спорт, мелодрама
2014, Франция / Испания / Бельгия
7.0
Не оглядывайся
триллер, драма
2008, Франция
6.0
Боль чужих сердец
драма
2005, Италия
6.0
Пока не наступит ночь
драма, биография
2000, США
7.0
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