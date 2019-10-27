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Три секунды Три секунды
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The Informer Три секунды 2018 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Три секунды»

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Наша рецензия

Брутальный поляк Питер Козлов (Юэль Киннаман) всегда серьёзен: он не привык шутить. Однажды кто-то загляделся на его жену (Ана де Армас) в баре, после чего попал в морг, а сам Питер уехал в тюрьму на 20 лет. Но Америка – страна возможностей, и вот уже Козлова вытаскивает из заключения ФБР, чтобы он внедрился в польскую мафию и собрал компромат на её главаря, Климека (Юджин Липински). Куратором Питера становится хладнокровная Вилкокс (Розамунд Пайк), у которой есть свой босс, не лучше…

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georgiy_83 27 октября 2019, 22:37
Оценка
До конца фильма держит в депрессивном состояние.
27 октября 2019, 22:37 Ответить
Ксения 28 октября 2019, 00:23
Оценка
Понравился. Интересно с первых и до последних минут. Реально удовлетворена фильмом
28 октября 2019, 00:23 Ответить
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