Наша рецензия

Брутальный поляк Питер Козлов (Юэль Киннаман) всегда серьёзен: он не привык шутить. Однажды кто-то загляделся на его жену (Ана де Армас) в баре, после чего попал в морг, а сам Питер уехал в тюрьму на 20 лет. Но Америка – страна возможностей, и вот уже Козлова вытаскивает из заключения ФБР, чтобы он внедрился в польскую мафию и собрал компромат на её главаря, Климека (Юджин Липински). Куратором Питера становится хладнокровная Вилкокс (Розамунд Пайк), у которой есть свой босс, не лучше…