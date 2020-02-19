Ночной портье, 2020

Ночной портье Барт Бромли случайно становится свидетелем убийства в одном из номеров отеля, из-за чего он оказывается одним из подозреваемых.

Спустя 19 лет после своего последнего фильма режиссер Майкл Кристофер вновь берется снимать кино и создает что-то вроде нуара: есть и нераскрытое жестокое убийство, и роковая женщина в исполнении Аны де Армас. Обладатель Пулитцеровской премии за драматургию, Кристофер, похоже, вдохновлялся Хичкоком и его коронным приемом — саспенсом, а главного героя, по его словам, списал с кого-то из знакомых, хотя его отдаленное сходство с Норманом Бейтсом отрицать сложно: он такой же неловкий маменькин сынок.

Барт (Тай Шеридан) работает ночным администратором в скромном, но довольно приличном отеле, менеджер которого не без гордости говорит о своем стремлении нанимать нетрудоспособных людей. У Барта синдром Аспергера: ему сложно контактировать с людьми. Поэтому он придумывает изобретательный, но совершенно непристойный способ это изменить: в нескольких номерах он установил камеры, чтобы изучать поведение постояльцев. Однажды он видит, как на гостью отеля нападают прямо в ее комнате, но когда парень прибегает на помощь, она уже мертва. Полиция начинает вести расследование, в котором он становится главным подозреваемым.