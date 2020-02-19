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Ночной портье Ночной портье
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The Night Clerk

Ночной портье, 2020

2020 / США
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Администратор отеля становится свидетелем жестокого убийства.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ночной портье Барт Бромли случайно становится свидетелем убийства в одном из номеров отеля, из-за чего он оказывается одним из подозреваемых.

Спустя 19 лет после своего последнего фильма режиссер Майкл Кристофер вновь берется снимать кино и создает что-то вроде нуара: есть и нераскрытое жестокое убийство, и роковая женщина в исполнении Аны де Армас. Обладатель Пулитцеровской премии за драматургию, Кристофер, похоже, вдохновлялся Хичкоком и его коронным приемом — саспенсом, а главного героя, по его словам, списал с кого-то из знакомых, хотя его отдаленное сходство с Норманом Бейтсом отрицать сложно: он такой же неловкий маменькин сынок.

Барт (Тай Шеридан) работает ночным администратором в скромном, но довольно приличном отеле, менеджер которого не без гордости говорит о своем стремлении нанимать нетрудоспособных людей. У Барта синдром Аспергера: ему сложно контактировать с людьми. Поэтому он придумывает изобретательный, но совершенно непристойный способ это изменить: в нескольких номерах он установил камеры, чтобы изучать поведение постояльцев. Однажды он видит, как на гостью отеля нападают прямо в ее комнате, но когда парень прибегает на помощь, она уже мертва. Полиция начинает вести расследование, в котором он становится главным подозреваемым.

 

 

Актер Джонатан Шек узнал о фильме через своего учителя актерского мастерства, которая была знакомы с одним из продюсеров, через которого и организовала прослушивание для Шека.

Чтобы удостовериться в том, что актриса Ана де Армас чувствует себя максимально комфортно в процессе съемки постельных эпизодов, актер Джонатан Шек занимался со специальным координатором интимных сцен (intimacy coordinator).

Режиссер Майкл Кристофер и актер Джонатан Шек уже работали вместе над проектом «Наследство». Кристофера не указали в качестве одного из сценаристов фильма, тем не менее он был причастен к проекту.

Режиссер и сценарист фильма Майкл Кристофер является лауреатом Пулитцеровской премии 1977 года в категории «За лучшую драму».

Возвращение Майкла Кристофера в режиссуру спустя 19 лет после фильма «Соблазн».

Съемки фильма проходили в Солт-Лейк-Сити в штате Юта.

 

Барт Бромли не такой как все. Ему сложно общаться с людьми, поэтому он работает портье в ночную смену. Он любит следить за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной. Но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после — главным подозреваемым.

5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера онлайн 21 февраля 2020
Премьера в мире 19 февраля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Майкл Кристофер
Майкл Кристофер
В ролях
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Ана де Армас
Ана де Армас
Хелен Хант
Хелен Хант
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночной портье 2 постера
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Наша рецензия
У Барта Бромли (Тай Шеридан) синдром Аспергера, из-за чего ему сложно общаться с другими людьми и заводить новые знакомства. Именно поэтому он работает портье в ночную смену, где с помощью скрытых камер изучает людей и учится идти на контакт с постояльцами отеля. В очередную смену Барт становится свидетелем убийства, а совсем скоро и главным подозреваемым. Сможет ли он доказать свою невиновность, когда все улики указывают на него?  Ночной портье Кто из нас хотя бы раз не…
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10 мая 2022 14:42
«Я наблюдаю за людьми»: трейлер криминальной драмы «Ночной клерк» с Таем Шериданом и Аной де Армас Обещают много саспенса. 
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19 января 2020 14:24
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