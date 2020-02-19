Ночной портье, 2020

Ночной портье Барт Бромли случайно становится свидетелем убийства в одном из номеров отеля, из-за чего он оказывается одним из подозреваемых.
Спустя 19 лет после своего последнего фильма режиссер Майкл Кристофер вновь берется снимать кино и создает что-то вроде нуара: есть и нераскрытое жестокое убийство, и роковая женщина в исполнении Аны де Армас. Обладатель Пулитцеровской премии за драматургию, Кристофер, похоже, вдохновлялся Хичкоком и его коронным приемом — саспенсом, а главного героя, по его словам, списал с кого-то из знакомых, хотя его отдаленное сходство с Норманом Бейтсом отрицать сложно: он такой же неловкий маменькин сынок.
Барт (Тай Шеридан) работает ночным администратором в скромном, но довольно приличном отеле, менеджер которого не без гордости говорит о своем стремлении нанимать нетрудоспособных людей. У Барта синдром Аспергера: ему сложно контактировать с людьми. Поэтому он придумывает изобретательный, но совершенно непристойный способ это изменить: в нескольких номерах он установил камеры, чтобы изучать поведение постояльцев. Однажды он видит, как на гостью отеля нападают прямо в ее комнате, но когда парень прибегает на помощь, она уже мертва. Полиция начинает вести расследование, в котором он становится главным подозреваемым.
Актер Джонатан Шек узнал о фильме через своего учителя актерского мастерства, которая была знакомы с одним из продюсеров, через которого и организовала прослушивание для Шека.
Чтобы удостовериться в том, что актриса Ана де Армас чувствует себя максимально комфортно в процессе съемки постельных эпизодов, актер Джонатан Шек занимался со специальным координатором интимных сцен (intimacy coordinator).
Режиссер Майкл Кристофер и актер Джонатан Шек уже работали вместе над проектом «Наследство». Кристофера не указали в качестве одного из сценаристов фильма, тем не менее он был причастен к проекту.
Режиссер и сценарист фильма Майкл Кристофер является лауреатом Пулитцеровской премии 1977 года в категории «За лучшую драму».
Возвращение Майкла Кристофера в режиссуру спустя 19 лет после фильма «Соблазн».
Съемки фильма проходили в Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
Барт Бромли не такой как все. Ему сложно общаться с людьми, поэтому он работает портье в ночную смену. Он любит следить за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной. Но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после — главным подозреваемым.