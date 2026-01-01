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Фильмография
Юджин Липински
Eugene Lipinski
Киноафиша
Персоны
Юджин Липински
Юджин Липински
Eugene Lipinski
Дата рождения
5 ноября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Биография Юджина Липински
Родился 5 ноября 1956 года. Уонсфорд, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.3
Ее звали Никита
(1997)
7.3
Три секунды
(2018)
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Нетерпение чувств
(1980)
Фильмография Юджина Липински
6.3
Бау: Художник на войне
Bau: Artist at War
комедия, драма, мелодрама
2024, Канада / США
Смотреть трейлер
3.9
Профессионал
Siberia
триллер, мелодрама, криминал
2018, США
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Рецензия
7.3
Три секунды
The Informer
криминал, драма
2018, Великобритания
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Рецензия
6.3
Отдел Ромео
драма
2015, Канада
5.5
Спаси и сохрани
Bless the Child
ужасы, триллер
2000, США / Германия
7.3
Ее звали Никита
драма, боевик, триллер
1997, Канада
5.3
Незнакомец
Never Talk to Strangers
криминал, драма, мелодрама
1995, США / Канада / Германия
6.9
Нетерпение чувств
Bad Timing
драма, мистика, триллер
1980, Великобритания
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