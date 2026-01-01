Юджин Липински

С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта

Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе

В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка

«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань

«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году

После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома

Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило

РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?