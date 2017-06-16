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Проклятие Хопвелл Проклятие Хопвелл
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Проклятие Хопвелл, 2017

2017 / Ирландия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Профессиональная гонщица просыпается в больничной палате после тяжелой аварии, в которой обитает злой дух
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма ужасов «Проклятие Хопвелл» стал американец Дэннис Барток, для которого эта картина стала дебютом. До этого Барток был сценаристом. В своей первой картине он снял Шону МакДональд («Грязь»), Стива Уолла (сериал «Викинги») и Росса Ноубла («Швы»).

Сюжет картины расскажет о гонщице, которая попадает в аварию и остается прикованной к инвалидному креслу. Девушка не может ни двигаться, ни говорить, но в ее палате поселяется злой дух по имени Нэйлз, которого видит только она. Девушка убеждена, что он хочет убить ее, и никто из близких ей не верит.

 

- «Проклятие Хопвелл» - режиссерский дебют Дэнниса Бартока

- Бюджет фильма 5 000 000 долларов

- Съемки фильма проходили в Ирландии

 

Дана Милгром — профессиональная гонщица, попавшая в страшную автокатастрофу. Очнувшись в госпитале, женщина обнаруживает, что она совершенно парализована и не способна даже самостоятельно разговаривать и дышать. Но на дыхательном аппарате и голосовой программе беды не заканчиваются — в её палате обитает злой дух Нэйлз. Никто не верит Дане, даже муж убеждён в её психической нестабильности. Женщина отчаянно пытается убедить врачей и семью, что призрак реален и хочет убить её.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 16 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Режиссер
Дэннис Барток
Дэннис Барток
В ролях
Шона МакДональд
Шона МакДональд
Стив Уолл
Стив Уолл
Росс Ноубл
Росс Ноубл
Шарлотт Брэдли
Шарлотт Брэдли
Дэннис Барток
Дэннис Барток
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие Хопвелл 4 постера
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Совершая утреннюю пробежку, эффектная и подтянутая блондинка Дана Милгром попадает под машину. Очнувшись в госпитале, девушка узнает, что теперь прикована к постели и не может самостоятельно даже дышать. На ее компьютер устанавливают голосовую программу, при помощи которой Дана может общаться с окружающими. Внезапно женщина обнаруживает, что в чулане обитает некий дух - время от времени он выходит наружу и пытается навредить ей. Семья и работники больницы не верят нервной пациентке, списывая…
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саундтрек фильма Проклятие Хопвелл
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