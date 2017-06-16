Проклятие Хопвелл, 2017

Режиссером фильма ужасов «Проклятие Хопвелл» стал американец Дэннис Барток, для которого эта картина стала дебютом. До этого Барток был сценаристом. В своей первой картине он снял Шону МакДональд («Грязь»), Стива Уолла (сериал «Викинги») и Росса Ноубла («Швы»).
Сюжет картины расскажет о гонщице, которая попадает в аварию и остается прикованной к инвалидному креслу. Девушка не может ни двигаться, ни говорить, но в ее палате поселяется злой дух по имени Нэйлз, которого видит только она. Девушка убеждена, что он хочет убить ее, и никто из близких ей не верит.
- «Проклятие Хопвелл» - режиссерский дебют Дэнниса Бартока
- Бюджет фильма 5 000 000 долларов
- Съемки фильма проходили в Ирландии
Дана Милгром — профессиональная гонщица, попавшая в страшную автокатастрофу. Очнувшись в госпитале, женщина обнаруживает, что она совершенно парализована и не способна даже самостоятельно разговаривать и дышать. Но на дыхательном аппарате и голосовой программе беды не заканчиваются — в её палате обитает злой дух Нэйлз. Никто не верит Дане, даже муж убеждён в её психической нестабильности. Женщина отчаянно пытается убедить врачей и семью, что призрак реален и хочет убить её.