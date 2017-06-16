Проклятие Хопвелл, 2017

Режиссером фильма ужасов «Проклятие Хопвелл» стал американец Дэннис Барток, для которого эта картина стала дебютом. До этого Барток был сценаристом. В своей первой картине он снял Шону МакДональд («Грязь»), Стива Уолла (сериал «Викинги») и Росса Ноубла («Швы»).



Сюжет картины расскажет о гонщице, которая попадает в аварию и остается прикованной к инвалидному креслу. Девушка не может ни двигаться, ни говорить, но в ее палате поселяется злой дух по имени Нэйлз, которого видит только она. Девушка убеждена, что он хочет убить ее, и никто из близких ей не верит.