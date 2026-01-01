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Шарлотт Брэдли
Шарлотт Брэдли Charlotte Bradley
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Шарлотт Брэдли

Charlotte Bradley

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Биография Шарлотты Брэдли

Родилась в Ирландии.

Популярные фильмы

В завязке 7.2
В завязке (2022)
Однажды в Ирландии 6.9
Однажды в Ирландии (2003)
Полярный круг 6.6
Полярный круг (2018)

Фильмография Шарлотты Брэдли

Корни: Сага о вампирах 3.9
Корни: Сага о вампирах Feed
ужасы 2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
Корни 6.2
Корни Fréwaka
ужасы 2024, Ирландия / Великобритания
Рождество в Ноттинг-Хилле 6.2
Рождество в Ноттинг-Хилле Christmas in Notting Hill
мелодрама 2023, Ирландия / Великобритания
В завязке 7.2
В завязке
драма, комедия 2022, Ирландия
Среди камней 5.9
Среди камней
драма, боевик, криминал 2019, Ирландия
Полярный круг 6.6
Полярный круг
драма, криминал, триллер 2018, Финляндия/Германия
Склонность 5.2
Склонность Bent
триллер, криминал 2018, Испания / США
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Проклятие Хопвелл 4.6
Проклятие Хопвелл Nails
ужасы 2017, Ирландия
Смотреть трейлер Рецензия
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