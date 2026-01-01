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Шарлотт Брэдли
Charlotte Bradley
Киноафиша
Персоны
Шарлотт Брэдли
Шарлотт Брэдли
Charlotte Bradley
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Шарлотты Брэдли
Родилась в Ирландии.
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Популярные фильмы
7.2
В завязке
(2022)
6.9
Однажды в Ирландии
(2003)
6.6
Полярный круг
(2018)
Фильмография Шарлотты Брэдли
3.9
Корни: Сага о вампирах
Feed
ужасы
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.2
Корни
Fréwaka
ужасы
2024, Ирландия / Великобритания
6.2
Рождество в Ноттинг-Хилле
Christmas in Notting Hill
мелодрама
2023, Ирландия / Великобритания
7.2
В завязке
драма, комедия
2022, Ирландия
5.9
Среди камней
драма, боевик, криминал
2019, Ирландия
6.6
Полярный круг
драма, криминал, триллер
2018, Финляндия/Германия
5.2
Склонность
Bent
триллер, криминал
2018, Испания / США
Смотреть трейлер
4.6
Проклятие Хопвелл
Nails
ужасы
2017, Ирландия
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