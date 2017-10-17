«Проклятие Хопвелл»: Рецензия Киноафиши

Персональный ад

Совершая утреннюю пробежку, эффектная и подтянутая блондинка Дана Милгром попадает под машину. Очнувшись в госпитале, девушка узнает, что теперь прикована к постели и не может самостоятельно даже дышать. На ее компьютер устанавливают голосовую программу, при помощи которой Дана может общаться с окружающими. Внезапно женщина обнаруживает, что в чулане обитает некий дух - время от времени он выходит наружу и пытается навредить ей. Семья и работники больницы не верят нервной пациентке, списывая все на галлюцинации от лекарств. Но все равно устанавливают камеры слежения, чтобы успокоить ее. Женщина пытается разгадать загадку своего жуткого «посетителя» самостоятельно и это только ухудшает и так напряженную ситуацию.

Кадр из фильма «Проклятие Хопвелл»

Действие фильма «Проклятие Хопвелл» разворачивается в обшарпанной больнице, очень похожей на домики из картины «Впусти меня» Томаса Альфредсона. За странного вида пациентами присматривает колоритный медбрат, из-за чего в голове сразу всплывают параллели с классической картиной «Пролетая над гнездом кукушки». Главная героиня обитает в палате, которая, судя по всему, находится в подвале, что никак не объясняется, хотя отняло бы у авторов буквально пару фраз. Из-за этой недомолвки складывается ощущение, что родственники и служители больницы просто хотят сгноить Дану, отдав на съедение монстрам, обитающим в недрах «уютного» заведения. Все это интригует и рисует в голове необычные сюжеты, которыми могли бы воспользоваться создатели картины. Но на деле всё разворачивается совсем по другому, не слишком удачному сценарию.

Кадр из фильма «Проклятие Хопвелл»

Дана Милгром, будто Жан-Доминик Боби из шедевра Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка», общается с внешним миром и рассказывает свою историю при помощи специальной программы, а окружающие героиню монстры - словно женщины, которые постоянно появлялись в палате редактора журнала Elle France. Своей обездвиженностью пациентка из «Проклятие Хопвелл» напоминает героиню Карлы Гуджино из недавней экранизации Стивена Кинга «Игра Джеральда», которую муж приковал к кровати, а общая атмосфера и безысходность смахивают на еще один ирландский ужастик «Из тьмы», где герои пытались сопротивляться лесным существам.

Кадр из фильма «Проклятие Хопвелл»

Чулан, из которого появляется мистическое чудовище, терроризирующее главную героиню, это практически взрослая версия «Корпорации монстров». Правда, у сверхъестественного существа из «Проклятие Хопвелл» шансов стать лучшим все-таки больше, чем у мультяшек: это действительно жуткий и неприятный тип - спасибо художникам, придумавшим и нарисовавшим его. Они явно вдохновлялись сразу всеми мистическими персонажами Гильермо Дель Торо, особенно вампирами из «Блэйда 2». Жаль, что создателям не хватило денег на то, чтобы герои могли не только видеть призраков, но и активно противостоять им. Параллели с «Кошмаром на улице Вязов» и грядущим продолжением «Коматозников» были бы только в плюс.

Кадр из фильма «Проклятие Хопвелл»

«Проклятие Хопвелл» - завлекательная обертка, внутри которой оказывается разочаровывающая пустота. Вроде бы все здесь на месте: мистика, жуткие звуки, «бу»-моменты и правильное нагнетание, но все как-то слишком легко сливается создателями при реализации. Банальностями и нестыковками «Проклятие Хопвелл» напоминает фильмы, попадающие в кинопрокат с полок. Тех самых, где залеживаются продюсерские проекты с неудачными реализациями, которые долгое время ждут своего «звездного» часа, но, выйдя в прокат, с такой же скоростью забываются зрителями, так и не став культовыми и не найдя тех, кто смог бы оценить их по достоинству.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятие Хопвелл»