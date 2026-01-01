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Фильмография
Шона МакДональд
Shauna Macdonald
Киноафиша
Персоны
Шона МакДональд
Шона МакДональд
Shauna Macdonald
Дата рождения
26 апреля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Малайзия, Малайзия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Шоны МакДональд
Родилась 26 апреля 1981 года. Малайзия.
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Популярные фильмы
8.1
Большая игра
(2003)
8.1
Призраки
(2002)
7.7
Пять
(2016)
Фильмография Шоны МакДональд
5.6
Рождество при свечах
Christmas by Candlelight
комедия
2023, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Гнездо
драма, мини-сериал
2020, Великобритания
7.1
Плач
драма, триллер, мини-сериал
2018, Великобритания/Австралия
4.4
Белая камера
White Chamber
драма, ужасы, фантастика
2018, Великобритания
7
Лжец
драма, криминал, триллер
2017, Великобритания
4.6
Проклятие Хопвелл
Nails
ужасы
2017, Ирландия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Пять
драма, криминал, детектив, мини-сериал
2016, Великобритания
6.6
Двое во Вселенной
La corrispondenza
мелодрама, мистика
2016, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
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