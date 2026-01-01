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Шона МакДональд
Шона МакДональд Shauna Macdonald
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Шона МакДональд

Shauna Macdonald

Дата рождения
26 апреля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Малайзия, Малайзия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Биография Шоны МакДональд

Родилась 26 апреля 1981 года. Малайзия.

Популярные фильмы

Большая игра 8.1
Большая игра (2003)
Призраки 8.1
Призраки (2002)
Пять 7.7
Пять (2016)

Фильмография Шоны МакДональд

Рождество при свечах 5.6
Рождество при свечах Christmas by Candlelight
комедия 2023, Канада
Гнездо 7
Гнездо
драма, мини-сериал 2020, Великобритания
Плач 7.1
Плач
драма, триллер, мини-сериал 2018, Великобритания/Австралия
Белая камера 4.4
Белая камера White Chamber
драма, ужасы, фантастика 2018, Великобритания
Лжец 7
Лжец
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
Проклятие Хопвелл 4.6
Проклятие Хопвелл Nails
ужасы 2017, Ирландия
Смотреть трейлер Рецензия
Пять 7.7
Пять
драма, криминал, детектив, мини-сериал 2016, Великобритания
Двое во Вселенной 6.6
Двое во Вселенной La corrispondenza
мелодрама, мистика 2016, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
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