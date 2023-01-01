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Основано на реальных событиях Основано на реальных событиях
Киноафиша Фильмы Основано на реальных событиях Основано на реальных событиях, 2017: актеры и роли
D'après une histoire vraie / Based on True Story Основано на реальных событиях 2017 / Канада / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Основано на реальных событиях, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Ева Грин Ева Грин Eva Green Эмманюэль Сенье Эмманюэль Сенье Emmanuelle Seigner Венсан Перес Венсан Перес Vincent Perez Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Камиль Шаму Камиль Шаму Camille Chamoux Брижит Роюан Брижит Роюан Brigitte Roüan Жозе Дайан Жозе Дайан Josée Dayan Ноэми Львовски Ноэми Львовски Noémie Lvovsky
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