«Основано на реальных событиях»: Рецензия Киноафиши

Портрет художника в кризисе

Француженка Дельфин (Эммануэль Сенье) находится в тупике – роман, посвящённый матери, стал хитом, но вскоре ей начинают приходить анонимные письма, обличающие писательницу в том, что она выставила свою семью на всеобщее обозрение. Дельфин начинает сомневаться в своих литературных способностях, а поддержки ждать неоткуда. Но внезапно её в жизни появляется загадочная незнакомка Л. (Ева Грин) – обольстительная, умная и роковая женщина, готовая помочь писательнице во всём. Этот союз превратится из дружеского в гораздо более необычный.

Кадр из фильма «Основано на реальных событиях»

Роман Полански подошёл к началу XXI века в качестве живого классика. Тем не менее, начав как европейский режиссёр, он постепенно променял фестивальную славу острого и изобретательного автора на роль среднего руки постановщика сентиментальных, «правильных» драматических историй («Пианист») и экранизаций классики («Оливер Твист»). Его фильмы, прежде бывшие мерилом сюжетной и визуальной оригинальности, стали всё больше походить на бледные тени более ранних работ. Лишь в последние годы Полански как-то оклемался и сделал приличный, пусть и сильно не выдающийся триллер про литературного «негра» («Призрак»), сатирическую комедию («Резня») и своеобразное камерное переосмысление Леопольда фон Захер-Мазоха («Венера в мехах»). Всё это давало надежду на то, что режиссёр сможет снять прорывное кино, которое вернёт ему былую славу в полной мере. Увы, это было тщетной надеждой.

Кадр из фильма «Основано на реальных событиях»

«Основано на реальных событиях» – экранизация одноименной книги французской писательницы Дельфин де Виган. Сценарий для фильма адаптировал сам Полански в компании другого известного режиссёра – француза Оливье Ассайаса («Персональный покупатель»). Эта камерная история замкнута на двух персонажах – самой Дельфин и загадочной Л. – и по большей части разворачивается в замкнутом пространстве. Но ранним шедевром Полански, где запертая в четырех стенах Катрин Денев постепенно сходит с ума, тут и не пахнет: «Отвращение» (1965) было мастерски поставленным триллером, который пробирается в самую глубь конкретного человека, – новый фильм едва скользит по этой поверхности. Персонаж Евы Грин, как нетрудно догадаться, не просто добрая самаритянка – в какой-то момент она, изначально копировавшая внешность Дельфин (у них, например, одинаковые сапожки), попытается «украсть» её личность: в общем-то, это напоминает другой шедевр режиссёра – «Жильца» (1976), в котором постановщик сам сыграл главную роль. Но в отличие от вышеупомянутых классических фильмов Полански «Основано на реальных событиях» ужасающе нормативный – как в нарративном, так и визуальном плане: конфликт раскрывается ужасающе прямолинейно и выводит к какому-то очень плоскому финалу, а какой-то особенной изобразительности здесь нет и вовсе. Совершенно неудивительно, что, хотя премьера фильма и прошла на Каннском фестивале в прошлом году, выходит в российский прокат он только сейчас, а критики приняли его достаточно сдержанно.

Кадр из фильма «Основано на реальных событиях»

Эммануэль Сенье, супруга Полански, играет у него не в первый раз – и в роли потерянной и продолжающей теряться женщины она выглядит очень убедительно, чего нельзя сказать о Еве Грин, которой будто была дана установка на максимальное переигрывание. Абсолютно стандартная съёмка, плоский психологизм и мотивы, ранее обыгранные Полански намного лучше, делают «Основано на реальных событиях» сомнительным и невыразительным зрелищем, случайно затесавшимся в его фильмографию. Остаётся только надеяться на то, что этот фильм снимал человек, выдающий себя за режиссёра или кто-то в духе литературного призрака – если дело обстоит не так, то это очень симптоматичный признак того, что Полански, как и его героиня, тоже забрёл в творческий тупик.

Марат Шабаев

В российском прокате с 11 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Основано на реальных событиях»