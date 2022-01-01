Наша рецензия

Француженка Дельфин (Эммануэль Сенье) находится в тупике – роман, посвящённый матери, стал хитом, но вскоре ей начинают приходить анонимные письма, обличающие писательницу в том, что она выставила свою семью на всеобщее обозрение. Дельфин начинает сомневаться в своих литературных способностях, а поддержки ждать неоткуда. Но внезапно её в жизни появляется загадочная незнакомка Л. (Ева Грин) – обольстительная, умная и роковая женщина, готовая помочь писательнице во всём. Этот союз…