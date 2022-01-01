Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Основано на реальных событиях Основано на реальных событиях
Киноафиша Фильмы Основано на реальных событиях Отзывы о фильме «Основано на реальных событиях»
D'après une histoire vraie / Based on True Story Основано на реальных событиях 2017 / Канада / Бельгия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Основано на реальных событиях»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Француженка Дельфин (Эммануэль Сенье) находится в тупике – роман, посвящённый матери, стал хитом, но вскоре ей начинают приходить анонимные письма, обличающие писательницу в том, что она выставила свою семью на всеобщее обозрение. Дельфин начинает сомневаться в своих литературных способностях, а поддержки ждать неоткуда. Но внезапно её в жизни появляется загадочная незнакомка Л. (Ева Грин) – обольстительная, умная и роковая женщина, готовая помочь писательнице во всём. Этот союз…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Приложение киноафиши