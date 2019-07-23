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Мертвые воды Мертвые воды
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Dead Water

Мертвые воды, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Дэвид Купер совсем недавно вернулся из Афганистана и страдает сильным посттравматическим расстройством. Во время его долгого отсутствия его жена Вивиан — популярная телеведущая, стала очень близка с его лучшим другом Джоном — в прошлом тоже морским пехотинцем, а теперь владельцем роскошной яхты. Джон приглашает Дэвида и Вивиан совершить круиз к живописным Виргинским островам, но стоит им спуститься на борт, как тут же возникает напряжение между всеми тремя. Всплывают прошлые невысказанные обиды, невыясненные отношения и тайны из темного прошлого. Напряжение внутри этого любовного треугольника в открытом море возрастает до предела, когда их яхта сталкивается с реальной угрозой.

3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 23 июля 2019
Премьера в мире 23 июля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Крис Хелтон
В ролях
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Brianne Davis
Грифф Ферст
Крис Хелтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мертвые воды 2 постера
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Мертвые воды
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