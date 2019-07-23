Мертвые воды, 2019

Дэвид Купер совсем недавно вернулся из Афганистана и страдает сильным посттравматическим расстройством. Во время его долгого отсутствия его жена Вивиан — популярная телеведущая, стала очень близка с его лучшим другом Джоном — в прошлом тоже морским пехотинцем, а теперь владельцем роскошной яхты. Джон приглашает Дэвида и Вивиан совершить круиз к живописным Виргинским островам, но стоит им спуститься на борт, как тут же возникает напряжение между всеми тремя. Всплывают прошлые невысказанные обиды, невыясненные отношения и тайны из темного прошлого. Напряжение внутри этого любовного треугольника в открытом море возрастает до предела, когда их яхта сталкивается с реальной угрозой.