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В прокат вышел фильм «Клуб миллиардеров» от режиссёра Джеймса Кокса, известного по фильму «Шоссе» с Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом и вернувшегося в строй спустя шесть лет после своего последнего проекта. Сюжет фильма основан на реальной истории, в центре которой – пожизненно осуждённый мошенник Джо Хант, разработавший преступную схему, обещавшую принести огромную сумму денег ему и его товарищам. Картина Кокса – не единственная попытка адаптировать…