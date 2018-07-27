Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клуб миллиардеров Клуб миллиардеров
Киноафиша Фильмы Клуб миллиардеров Отзывы о фильме «Клуб миллиардеров»
Billionaire Boys Club Клуб миллиардеров 2017 / США
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Клуб миллиардеров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В прокат вышел фильм «Клуб миллиардеров» от режиссёра Джеймса Кокса, известного по фильму «Шоссе» с Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом и вернувшегося в строй спустя шесть лет после своего последнего проекта. Сюжет фильма основан на реальной истории, в центре которой – пожизненно осуждённый мошенник Джо Хант, разработавший преступную схему, обещавшую принести огромную сумму денег ему и его товарищам. Картина Кокса – не единственная попытка адаптировать…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Маша Шелимова 27 июля 2018, 23:45
Оценка
Фильм не впечатлил,нудно,неинтересно.
27 июля 2018, 23:45 Ответить
um007 1 августа 2018, 19:49
Клуб тоски и скуки.
Учебное пособие для мошенников вышло на экраны очень с большим опозданием. Мир давно знает Сороса, Марка Рича, Бориса Йрдана и других финансовых проходимцев. Йордан сделал состояное, скупая акции одной российской компании при полном отсутствии в стране котировок на любые бумаги. Он сам публиковал в газетах информацию о якобы имевших место сделках по этим акциям, задрав фиктивную цену почти в 30 раз. Потом будучи представителем в России крупного западного банка, предложил эти акции для покупки акционерам этого банка. Те купили. Их стоимость тут же рухнула в 30 раз. И Бориса объявили персоной нон-грата в одной заокеанской стране. На вырученные деньги он развернул большой бизнес в России. А сейчас что то притих.
Были у нас истории по "Хопёр-Инвест", "Тибет", "МММ" и множество других пирамид.
Так что история молодых аферистов ненашего разлива ничего нового не дала ни уму, ни в качестве равлечения. СКУКАТИЩА!!!
"Великий Гебси" - вот где настоящий блеск афер и прожигания жизни.
"Клуб миллиардеров" полностью меня разочаровал.
Не ходите на ерунду. Кто, этот мусор вообще закупил? Деньги потраченные на покупку и прокат никогда не отобьются.
1 августа 2018, 19:49 Ответить
Сергей Смирнов 2 августа 2018, 09:22
Оценка
Отвратительно кино... халтура какой мало. Сценарий написан на коленке минут за 15. Давно не возникало желания уйти из кинотеатра до окончания фильма, но это убожество вызвало его.
2 августа 2018, 09:22 Ответить
Anastasia Ganina 7 августа 2018, 21:38
Turn bad into good, even wrong becomes right.
Раз уж мечтать, то по-крупному. Персонажи фильма «Клуб Миллиардеров» основаны на реальных людях, которые провернули крупную аферу в 1980-х. Джо Хант и Дин Кенни были друзьями со школы. Элитной школы в Лос-Анджелесе, где они получили не только хорошее образование, но и обзавелись друзьями и связями. Поэтому когда через 6 лет после выпуска они случайно встретились и осознали, что не добились должного успеха, они решили это исправить во что бы то ни стало. Идея их бизнеса была абсолютно проста: они не продавали продукт, они продавали успех. Они смогли убедить своих старых одноклассников, чьи отцы были крайне состоятельными людьми, вложить деньги в их бизнес, пообещав 50% доход за очень короткий срок. Они назвали свою компанию ВВС и никто, кроме них не знал, что значат эти буквы. Это была старая добрая финансовая пирамида, хотя они рассказывали о невероятной прибыли от продажи дорогих автомобилей из Германии. Инвесторов становилось все больше, ребята уже могли позволить себе дорогие офисы и недвижимость с видом. В их компании не было сотрудников старше 30, они мечтали, влюблялись и покоряли большие вершины. Игра поднялась на следующий уровень, когда их инвестором стал Рон Левин, сделавший их настоящими миллионерами. Но с большими деньгами пришли и настоящие проблемы. В общем, как еще могли обстоять дела, когда вкладчикам понадобились их деньги?

В первую очередь, когда смотришь этот фильм, нельзя не вспомнить многочисленных успешных аферистов, которые опередили этих ребят. Это и «Волк с Уолл-Стрит», и «Парни со стволами» и еще очень много других картин. Просто потому что таких захватывающих историй о том, как люди делают большие деньги очень быстро, достаточно много. А ни что так не веселит зрителя, чем смотреть на то, как все эти деньги главные герои теряют в один момент. Честно, не могу сказать, что этот фильм чем-то выгодно отличается от своих предшественников. И уж точно режиссерскую работу Джеймса Кокса не сравнить со Скорсезе. Здесь будет несколько интересных мыслей и парочка забавных сцен, но его сложно назвать сильным фильмом. Из плюсов - молодых главных героев играют главные звезды в категории «до 30» - Энсел Элгот («Малыш на драйве») и Тэрон Эджертон («Кингсман»). Играют хорошо и очень стараются, им помогает старина Кевин Спейси.

​​​​​​​ Фильм на удивление не вписывается в принятый в сегодняшнем Голливуде шаблон: сильная феминистка не побеждает белых ребят, нет ЛГБТ темы (не считая одной сцены с Энди Уорхолом), ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Герои- обычные парни, которые не вписывались в мир элиты, но очень хотели занять там достойное место. В чем-то наивные, где-то совсем правильные, они даже переживали за своих вкладчиков, зная, что вся эта схема - просто одно сплошное вранье и никто из них не получит деньги обратно. Тут и возникает диссонанс и непонимание, чего же они собирались сказать этим фильмом.
7 августа 2018, 21:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 198 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 3 комментария
Юра дворник
Юра дворник 5 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 384 комментария
Все страхи Бо
Все страхи Бо 3 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 8 комментариев
Помилование
Помилование 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App