В прокат вышел фильм «Клуб миллиардеров» от режиссёра Джеймса Кокса, известного по фильму «Шоссе» с Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом и вернувшегося в строй спустя шесть лет после своего последнего проекта. Сюжет фильма основан на реальной истории, в центре которой – пожизненно осуждённый мошенник Джо Хант, разработавший преступную схему, обещавшую принести огромную сумму денег ему и его товарищам. Картина Кокса – не единственная попытка адаптировать…
Учебное пособие для мошенников вышло на экраны очень с большим опозданием. Мир давно знает Сороса, Марка Рича, Бориса Йрдана и других финансовых проходимцев. Йордан сделал состояное, скупая акции одной российской компании при полном отсутствии в стране котировок на любые бумаги. Он сам публиковал в газетах информацию о якобы имевших место сделках по этим акциям, задрав фиктивную цену почти в 30 раз. Потом будучи представителем в России крупного западного банка, предложил эти акции для покупки акционерам этого банка. Те купили. Их стоимость тут же рухнула в 30 раз. И Бориса объявили персоной нон-грата в одной заокеанской стране. На вырученные деньги он развернул большой бизнес в России. А сейчас что то притих.
Были у нас истории по "Хопёр-Инвест", "Тибет", "МММ" и множество других пирамид.
Так что история молодых аферистов ненашего разлива ничего нового не дала ни уму, ни в качестве равлечения. СКУКАТИЩА!!!
"Великий Гебси" - вот где настоящий блеск афер и прожигания жизни.
"Клуб миллиардеров" полностью меня разочаровал.
Не ходите на ерунду. Кто, этот мусор вообще закупил? Деньги потраченные на покупку и прокат никогда не отобьются.
Раз уж мечтать, то по-крупному. Персонажи фильма «Клуб Миллиардеров» основаны на реальных людях, которые провернули крупную аферу в 1980-х. Джо Хант и Дин Кенни были друзьями со школы. Элитной школы в Лос-Анджелесе, где они получили не только хорошее образование, но и обзавелись друзьями и связями. Поэтому когда через 6 лет после выпуска они случайно встретились и осознали, что не добились должного успеха, они решили это исправить во что бы то ни стало. Идея их бизнеса была абсолютно проста: они не продавали продукт, они продавали успех. Они смогли убедить своих старых одноклассников, чьи отцы были крайне состоятельными людьми, вложить деньги в их бизнес, пообещав 50% доход за очень короткий срок. Они назвали свою компанию ВВС и никто, кроме них не знал, что значат эти буквы. Это была старая добрая финансовая пирамида, хотя они рассказывали о невероятной прибыли от продажи дорогих автомобилей из Германии. Инвесторов становилось все больше, ребята уже могли позволить себе дорогие офисы и недвижимость с видом. В их компании не было сотрудников старше 30, они мечтали, влюблялись и покоряли большие вершины. Игра поднялась на следующий уровень, когда их инвестором стал Рон Левин, сделавший их настоящими миллионерами. Но с большими деньгами пришли и настоящие проблемы. В общем, как еще могли обстоять дела, когда вкладчикам понадобились их деньги?
В первую очередь, когда смотришь этот фильм, нельзя не вспомнить многочисленных успешных аферистов, которые опередили этих ребят. Это и «Волк с Уолл-Стрит», и «Парни со стволами» и еще очень много других картин. Просто потому что таких захватывающих историй о том, как люди делают большие деньги очень быстро, достаточно много. А ни что так не веселит зрителя, чем смотреть на то, как все эти деньги главные герои теряют в один момент. Честно, не могу сказать, что этот фильм чем-то выгодно отличается от своих предшественников. И уж точно режиссерскую работу Джеймса Кокса не сравнить со Скорсезе. Здесь будет несколько интересных мыслей и парочка забавных сцен, но его сложно назвать сильным фильмом. Из плюсов - молодых главных героев играют главные звезды в категории «до 30» - Энсел Элгот («Малыш на драйве») и Тэрон Эджертон («Кингсман»). Играют хорошо и очень стараются, им помогает старина Кевин Спейси.
Фильм на удивление не вписывается в принятый в сегодняшнем Голливуде шаблон: сильная феминистка не побеждает белых ребят, нет ЛГБТ темы (не считая одной сцены с Энди Уорхолом), ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Герои- обычные парни, которые не вписывались в мир элиты, но очень хотели занять там достойное место. В чем-то наивные, где-то совсем правильные, они даже переживали за своих вкладчиков, зная, что вся эта схема - просто одно сплошное вранье и никто из них не получит деньги обратно. Тут и возникает диссонанс и непонимание, чего же они собирались сказать этим фильмом.
Авторизация по e-mail