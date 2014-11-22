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Постер фильма Озеро страха
Постер фильма Озеро страха
Рейтинги
4.0 Рейтинг IMDb: 4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Озеро страха

Озеро страха

The Hatching 18+
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Факты

О фильме

В 1998 году ученик начальной школы Тим Уэббер и его одноклассники, жители английского городка в графстве Сомерсет, проникают в зоопарк, чтобы украсть крокодильи яйца. То, что поначалу должно было стать шалостью, заканчивается трагедией: один из друзей Тима погибает от нападения крокодила, и мальчики спешно избавляются от своих трофеев.

Спустя пятнадцать лет повзрослевший Тим возвращается в Сомерсет, чтобы возглавить бизнес покойного отца. Вскоре герой узнает, что идиллию сельской Англии с недавних пор стали нарушать таинственные исчезновения местных жителей.

Когда сотрудница компании Уэббера Бритни также пропадает при загадочных обстоятельствах, Тим отправляется на болота в попытках найти объяснение происходящему. Найденный им зуб крокодила может означать только одно: страх на окрестности наводит компания жестоких рептилий, выводок из тех самых яиц, которые Тим когда-то стащил из террариума. Теперь герою предстоит встретиться со своими кошмарами и попытаться исправить ошибки детства.

Режиссер Майкл Андерсен снял “Озеро страха” в нетипичном для фильмов о крокодилах-убийцах жанре черной комедии с характерным британским юмором. Главные роли в фильме сыгали Эндрю Ли Поттс (“Портал юрского периода”), Мазз Кхан, Джек МакМаллен, Томас Тургус и другие.

  • В дословном переводе с английского название фильма звучит как “Выводок”.
  • В Европе фильм вышел сразу на DVD, в США его можно было увидеть в ограниченном прокате.
  • Слоган к фильму обещает, что картина “сделает для болот то же самое, что “Челюсти” сделали для пляжей”.
  • Фильм стал режиссерским дебютом для Майкла Андерсена. Он же написал сценарий в соавторстве с Ником Сквайром.
  • Бюджет картины составил 5 миллионов долларов. Создатели собирали средства на производство в том числе на Kickstarter – краудфандинговой платформе по сбору денег на творческие и научные проекты.
  • Монтажом для картины занимался Джереми Гиббс, некогда работавший над сериалом “Мисс Марпл” (2004–2013).
  • В Японии фильм вышел сразу на DVD под названием “Голодная атака”.
  • Картина принимала участие в британском кинофестивале Bath Film. Влиятельный веб-сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) является одним из спонсоров фестиваля и нескольких его наград. На Bath Film Festival 2014 “Озеро страха” получил приз зрительских симпатий.
  • Баги и его сын пользуются таким же рукопожатием, как и Уилл и Джазз, герои телесериала “Принц из Беверли-Хиллз” (1990).
  • По признаниям одной из статисток, несмотря на то, что многие из актеров являлись обладателями ливерпульского, йоркширского и ланкаширского акцентов, все исполнители главных ролей прекрасно справлялись с необходимым для фильма диалектом Уэст-Кантри.
  • Картину снимали на территории прибрежной равнины и водно-болотных угодий в Сомерсете прямо перед наводнениями.
  • В феврале 2014 года в “Твиттере” главного констебля полиции Эйвона и Сомерсета Ника Гаргана появилась запись о том, что местный водитель автобуса заметил двухметрового крокодила под мостом в Бристоле. Полиция тут же обратилась к создателям “Озера страха”, но те заверили общественность, что не могут иметь ничего общего с происшедшим. Дрессировщица Ария Дас Невес заявила, что хотя в фильме и были задействованы живые крокодилы, все они находились в своих зоопарках на момент происшествия.
  • Ария Дас Невес рассказала, что по определению дрессировать крокодилов очень сложно: эти животные практически не эволюционировали, и поскольку они находятся на вершине пищевой цепочки, им не нужно уметь распознавать и интерпретировать поведение других живых существ, включая людей. Тем не менее, крокодилов можно заставить ассоциировать определенные цвета с опасностью или, например, побудить их быстро подходить к объектам с определенной формой.

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как трое мальчишек-школьников проникли ночью в городской зоопарк, чтобы выкрасть яйца крокодила. Из клетки с опасной рептилией выбрались только двое хулиганов, а третий был растерзан на их глазах. Тим Уэббер, один из участников событий, с тех пор мучается ночными кошмарами. Повзрослев, он возвращается в родной городок, чтобы вести дела покойного отца. Потрясение детства обрушивается на него с новой силой, когда в округе начинают происходить загадочные смерти и исчезновения. 

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 сентября 2017
Премьера в мире 22 ноября 2014
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Производство Creativity Capital, Media Pro One, Sabre Films
Другие названия
The Hatching, Cá Sấu Sát Thủ, The Hatching - Die Natur beißt zurück, Озеро страха, ハングリー・アタック
В ролях
Томас Тургус
Томас Тургус
Эндрю Ли Поттс
Лаура Айкман
Джорджия Хеншоу
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.0
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4 IMDb
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