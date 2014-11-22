В 1998 году ученик начальной школы Тим Уэббер и его одноклассники, жители английского городка в графстве Сомерсет, проникают в зоопарк, чтобы украсть крокодильи яйца. То, что поначалу должно было стать шалостью, заканчивается трагедией: один из друзей Тима погибает от нападения крокодила, и мальчики спешно избавляются от своих трофеев.

Спустя пятнадцать лет повзрослевший Тим возвращается в Сомерсет, чтобы возглавить бизнес покойного отца. Вскоре герой узнает, что идиллию сельской Англии с недавних пор стали нарушать таинственные исчезновения местных жителей.

Когда сотрудница компании Уэббера Бритни также пропадает при загадочных обстоятельствах, Тим отправляется на болота в попытках найти объяснение происходящему. Найденный им зуб крокодила может означать только одно: страх на окрестности наводит компания жестоких рептилий, выводок из тех самых яиц, которые Тим когда-то стащил из террариума. Теперь герою предстоит встретиться со своими кошмарами и попытаться исправить ошибки детства.

Режиссер Майкл Андерсен снял “Озеро страха” в нетипичном для фильмов о крокодилах-убийцах жанре черной комедии с характерным британским юмором. Главные роли в фильме сыгали Эндрю Ли Поттс (“Портал юрского периода”), Мазз Кхан, Джек МакМаллен, Томас Тургус и другие.