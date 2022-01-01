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Джеймс Кокс
Джеймс Кокс
James Cox
О персоне
Фильмография
Джеймс Кокс
James Cox
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Дата рождения
5 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Джеймса Кокса
Родился 5 февраля 1975 года. США.
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Фильмография Джеймса Кокса
Клуб миллиардеров
триллер, драма, биография
2017, США
5.0
Простые истины
комедия, драма
2013, США
5.0
Уондерлэнд
триллер, криминал, драма
2003, США / Канада
6.0
Шоссе
драма, криминал
2002, США
6.0
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