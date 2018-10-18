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Джадд Нельсон
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Дата рождения
28 ноября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Джадда Нельсона
Родился 28 ноября 1959 года. Портлэнд, Мэн, США.
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Фильмография Джадда Нельсона
Лето 86
комедия, драма, музыка
2020, США
6.0
Мертвые воды
триллер
2019, США
3.0
Клуб миллиардеров
триллер, драма, биография
2017, США
5.0
Личный номер
детектив, ужасы, триллер
2014, США
4.0
Хитрый и опасный
криминал, триллер
2013, США
5.0
Медсестра
триллер
2013, США
7.0
Плохие дети отправляются в ад
триллер, детектив, комедия
2012, США
4.0
Святые из Бундока 2: День всех святых
драма, триллер, криминал, боевик
2009, США
7.0
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Статьи о персоне
Почувствуй себя старым: как сегодня выглядят звезды культовых фильмов 80-х
«Клуб “Завтрак”», «Балбесы», «Шестнадцать свечей», «Назад в будущее» – все эти фильмы, когда-то определившие целую эпоху восьмидесятых, сегодня считаются культовыми. А мы предлагаем осознать, что с момента выхода этих знакомых каждому фильмов прошло уже больше 30 с лишним лет – и изменившиеся за эти десятилетия звезды служат печальным тому напоминанием.
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18 октября 2018 00:02
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