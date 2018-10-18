Почувствуй себя старым: как сегодня выглядят звезды культовых фильмов 80-х

«Клуб “Завтрак”», «Балбесы», «Шестнадцать свечей», «Назад в будущее» – все эти фильмы, когда-то определившие целую эпоху восьмидесятых, сегодня считаются культовыми. А мы предлагаем осознать, что с момента выхода этих знакомых каждому фильмов прошло уже больше 30 с лишним лет – и изменившиеся за эти десятилетия звезды служат печальным тому напоминанием.