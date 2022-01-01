|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Race to the Hospital
|Людвиг Йоранссон
|3:28
|2
|Intruders
|Людвиг Йоранссон
|7:34
|3
|Jordan
|Людвиг Йоранссон
|1:57
|4
|Riding the Trains
|Людвиг Йоранссон
|2:34
|5
|Have Faith
|Людвиг Йоранссон
|1:42
|6
|The Reapers First Victim
|Людвиг Йоранссон
|3:15
|7
|Fleeing the Scene
|Людвиг Йоранссон
|1:40
|8
|Media Takeout
|Людвиг Йоранссон
|1:44
|9
|Grim Reaper
|Людвиг Йоранссон
|0:49
|10
|Breakthorough
|Людвиг Йоранссон
|3:03
|11
|Hoodies
|Людвиг Йоранссон
|0:40
|12
|Bowling Night at El Trebol
|Людвиг Йоранссон
|4:18
|13
|Going Viral
|Людвиг Йоранссон
|1:26
|14
|You Don't Know Jack
|Людвиг Йоранссон
|1:34
|15
|Knox Calls
|Людвиг Йоранссон
|2:24
|16
|Shootout at Blowout / Stapling
|Людвиг Йоранссон
|4:00
|17
|Jordan Returns
|Людвиг Йоранссон
|2:42
|18
|Knox Returns
|Людвиг Йоранссон
|4:45
|19
|Gone for Good
|Людвиг Йоранссон
|2:24
|20
|Death Wish End Titles
|Людвиг Йоранссон
|2:32