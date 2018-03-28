«Жажда смерти»: Рецензия Киноафиши

И один в поле воин

Свой день рождения хирург Пол Керси проводит на работе. Его жена и дочь готовят ему сюрприз, но, вернувшись домой, обнаруживают там грабителей. Все заканчивается крайне печально – жену убивают, а дочь впадает в кому. Безутешный отец и муж ведет бесконечный диалог с полицейскими, но они мало что могут поделать. Поэтому Полу приходится брать дело в свои руки. Он учится стрелять, пройдя курс молодого бойца по роликам с ютьюба, и выходит на охоту. Видео его разборки с местной шпаной быстро расходится по сети. А по городу разлетается слух, что теперь всех обездоленных и обиженных будет защищать белый парень в толстовке.

Кадр из фильма «Жажда смерти»

Оригинальная «Жажда смерти» вышла в 1974 году, а за ней последовало ни много ни мало еще четыре продолжения, которые выходили до середины 90-х. Во всех них главную роль исполнял Чарльз Бронсон. Это были незатейливые, но популярные в свое время картины, в которых герой жестко вершил правосудие и растворялся в закате под электронный саундтрек. Запоминались фильмы лишь из-за сурового лица Бронсона, а интересны были тем, что одну из первых ролей в полнометражном кино здесь сыграл Джефф Голдблюм, известный зрителям по франшизам: «День независимости», «Парк Юрского периода» и классному образу Грандмастера из фильма «Тор: Рагнарек». В новой версии «Жажды смерти» есть множество отсылок к оригиналу, крутая перестрелка в туалете и финал, дающий надежду на возвращение Брюса Уиллиса к образу народного мстителя.

Кадр из фильма «Жажда смерти»

Режиссер Элай Рот (дилогия «Хостел», «Лихорадка») снял простую и понятную историю о человеке, который мстит за близких и тех, кто не способен постоять за себя. Закручивается все, как и в грядущем «Логове монстра», по отработанной схеме: воришки узнают адрес дома главного героя и совершают фатальную ошибку – делают больно его любимым. Пол Керси, оплакав жену и навестив дочь в больнице, выходит на тропу мести и уж точно не пожалеет никого на своем пути. Причем, как в свое время и у «Пипца», у героя Уиллиса тоже многое не получается сразу. Но под бодрый саундтрек Людвига Йоранссона («Черная пантера», «Станция «Фрутвейл»), в нем даже AC/DC есть, Пол Керси день за днем выходит на улицу и носится за злодеями не хуже, чем в недавнем фильме «Его собачье дело», правда, на этот раз одетым. Он всеми силами пытается найти виновных, а между делом нейтрализует и всех, попадающихся ему на глаза преступников.

Кадр из фильма «Жажда смерти»

В кои-то веки Уиллис получил проект, (не считая его знаковых картин, которые продюсеры время от времени возрождают), способный показать, что он еще годится для экшна и драмы. Его в «Жажде смерти» сравнивают с самим Чарльзом Бронсоном, но «Крепкий орешек» даже интереснее - ему идет образ хирурга, который, вспылив, гоняется по городу за бандитами и не прочь применить свои знания для получения нужной ему информации. Его брата играет заслуженный-перезаслуженный «маньяк» зрительских сердец Винсент Д’онофрио («Клетка», «Люди в черном»), который последние годы старается разнообразить свою фильмографию обычными героями, давая нехилую драму в кадре. А компанию им составляет Дин Норрис («Советник», «Веселые» каникулы»), которого сейчас зрители знают лучше по сериалам, чем по киноработам. В небольшой, но важной роли жены Пола Кертиса, выступила Элизабет Шу («Назад в будущее 2-3», «Пираньи 3D»), а их дочь сыграла модель и начинающая актриса Камила Морроне.

Кадр из фильма «Жажда смерти»

Новая версия «Жажды смерти» - более душевный и жанровый проект, с крутым актерским составом, цепляющим саундтреком и интересными операторскими решениями. Элай Рот наконец-таки доказал, что способен снимать не только небольшие зарисовки для проектов Тарантино-Родригеса, в «Жажде смерти» есть негласные приветы им - реклама, идущая по телевизору, который смотрят герои. Фильм у него получился вполне себе стройный, выходящий за рамки страшных историй, на которых Рот сделал себе имя. У его варианта «Жажды смерти» появилось чувство юмора, во многом благодаря психологу, а у Брюса Уиллиса шанс обрести новую франшизу.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жажда смерти»