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Налетчики Налетчики
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Marauders

Налетчики, 2016

2016 / Канада
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Режиссёр боевиков Стивен С. Миллер («Спасение», «Под водой», «Безмолвная ночь») представляет свой новый фильм «Налётчики», снятый в излюбленном им жанре. В картине снялся легендарный и уже немного постаревший Брюс Уиллис («Крепкий орешек», «Пятый элемент»). Его коллегами на съёмочной площадке стали Кристофер Мелони («Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Эдриан Гренье («Дьявол носит Prada»).

Фильм «Налётчики» расскажет о банкире Хуберте, у которого в обороте находятся крупные суммы денег. Неожиданно в его банке происходит масштабное ограбление в стиле «Робина Гуда», так как после все средства отправляются на благотворительные нужды. Вместе с тем агент ФБР, расследующий дело, узнаёт всё больше тёмных подробностей из жизни Хуберта и начинает подозревать, что пострадавшим является вовсе не он.

- Брюс Уиллис также снялся в главной роли в предыдущей ленте постановщика «Спасение»

- Некоторые сцены из фильма «Кэрол» с Кейт Бланшетт, а также из картины «Мартовские иды» Джорджа Клуни снимались на той же улице, что и часть сцен «Налётчиков»

- Актёр Кристофер Мелони во второй за последние полгода снимался в Огайо. Другим фильмом с его участием, снятым там, стал «Я есть гнев» 

Агент ФБР нападает на след преступников, ограбивших банк, но отдавших все украденные деньги на благотворительность. В ходе расследования главный герой выясняет истинные причины преступления и неожиданные тайны «пострадавшей стороны» – владельца банка.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 июля 2016
Премьера в мире 1 июля 2016
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Стивен С. Миллер
Стивен С. Миллер
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Лидия Халл
Лидия Халл
Эдриан Гренье
Эдриан Гренье
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Налетчики
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Наша рецензия
В этом мире, где насилие заполонило почти все сферы жизни, невозможно представить кинематограф без боевиков. Какие-то более агрессивные, какие-то более спокойные, но все они обязательно остросюжетные. А есть боевики, которые наибольший акцент делают не на насилии, а всё-таки на сюжете, например, новая картина режиссёра Стивена С. Миллера («Шкала агрессии» 2011, «Безмолвная ночь» 2012) «Налетчики» («Marauders»). Кадр из фильма…
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17 августа 2016 16:17
Брюс Уиллис снимется в новом экшн-триллере «Первое убийство» Неутомимый Брюс Уиллис продолжает сниматься в боевиках, пусть сегодня они получаются уже далеко не такими успешными, как его знаменитый «Крепкий орешек». Очередным проектом Брюса Уиллиса
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18 июля 2016 15:29
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