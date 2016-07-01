Налетчики, 2016

Режиссёр боевиков Стивен С. Миллер («Спасение», «Под водой», «Безмолвная ночь») представляет свой новый фильм «Налётчики», снятый в излюбленном им жанре. В картине снялся легендарный и уже немного постаревший Брюс Уиллис («Крепкий орешек», «Пятый элемент»). Его коллегами на съёмочной площадке стали Кристофер Мелони («Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Эдриан Гренье («Дьявол носит Prada»).

Фильм «Налётчики» расскажет о банкире Хуберте, у которого в обороте находятся крупные суммы денег. Неожиданно в его банке происходит масштабное ограбление в стиле «Робина Гуда», так как после все средства отправляются на благотворительные нужды. Вместе с тем агент ФБР, расследующий дело, узнаёт всё больше тёмных подробностей из жизни Хуберта и начинает подозревать, что пострадавшим является вовсе не он.