Наша рецензия

Свой день рождения хирург Пол Керси проводит на работе. Его жена и дочь готовят ему сюрприз, но, вернувшись домой, обнаруживают там грабителей. Все заканчивается крайне печально – жену убивают, а дочь впадает в кому. Безутешный отец и муж ведет бесконечный диалог с полицейскими, но они мало что могут поделать. Поэтому Полу приходится брать дело в свои руки. Он учится стрелять, пройдя курс молодого бойца по роликам с ютьюба, и выходит на охоту. Видео его разборки с местной шпаной быстро…