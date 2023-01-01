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Белые росы
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Белые росы, 1983

1983 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Не редко места поселений людей назывались в честь тех, кто там проживал. В давность жителей этой деревни прозвали «белыми» - чистыми и праведными россами… В белорусской деревне Белые Росы живет ветеран труда и трех войн, заслуженный и уважаемый человек Федор Ходас. Он давно стал вдовцом. Выросли и стали взрослыми три его сына-погодка. Но за каждого из них болит отцовское сердце. Старший Андрей - человек основательный, но чрезмерно расчетлив. Младший Василий - балагур и весельчак - может потерять семью из-за бывшего ухажёра своей жены. Средний Сашка уехал на Курилы и уже 15 лет не был дома. Каков он теперь отцу неведомо. А вокруг Белых Рос растет город и теперь деревня пойдет под снос - под бульдозер. И люди начнут перебираться в городские квартиры... Смех и слезы.
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 6 июня 1983
Возраст 18+
Режиссер
Игорь Добролюбов
В ролях
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Галина Польских
Галина Польских
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белые росы 1 постер
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