Белые росы, 1983

Не редко места поселений людей назывались в честь тех, кто там проживал. В давность жителей этой деревни прозвали «белыми» - чистыми и праведными россами… В белорусской деревне Белые Росы живет ветеран труда и трех войн, заслуженный и уважаемый человек Федор Ходас. Он давно стал вдовцом. Выросли и стали взрослыми три его сына-погодка. Но за каждого из них болит отцовское сердце. Старший Андрей - человек основательный, но чрезмерно расчетлив. Младший Василий - балагур и весельчак - может потерять семью из-за бывшего ухажёра своей жены. Средний Сашка уехал на Курилы и уже 15 лет не был дома. Каков он теперь отцу неведомо. А вокруг Белых Рос растет город и теперь деревня пойдет под снос - под бульдозер. И люди начнут перебираться в городские квартиры... Смех и слезы.

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