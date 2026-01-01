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Николай Лебедев
Nicolai Lebedev
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Николай Лебедев
Николай Лебедев
Nicolai Lebedev
Дата рождения
9 августа 1897
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
9 октября 1989
Место рождения
Гусь-Хрустальный, Россия
Популярные фильмы
7.6
Зимнее утро
(1966)
7.1
В моей смерти прошу винить Клаву К.
(1979)
6.6
Счастливого плавания
(1949)
Фильмография Николая Лебедева
7.1
В моей смерти прошу винить Клаву К.
V moey smerti proshu vinit Klavu K.
драма, мелодрама
1979, СССР
5.3
Ждите меня, острова!
Zhdite menya, ostrova!
драма
1977, СССР
6.5
Найди меня, Лёня!
Naydi menya, Lyonya!
драма
1971, СССР
7.6
Зимнее утро
Zimnee utro
драма
1966, СССР
6.1
Мандат
Mandat
детский, приключения
1963, СССР
6.2
Девчонка, с которой я дружил
Devchonka, s kotoroy ya druzhil
мелодрама
1961, СССР
6.2
Андрейка
Andreyka
семейный
1958, СССР
6.6
Счастливого плавания
Schastlivogo plavaniya
детский, драма
1949, СССР
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