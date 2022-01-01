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Николай Лебедев
Николай Лебедев
О персоне
Фильмография
Николай Лебедев
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Дата рождения
15 декабря 1921
Возраст
100 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Николая Лебедева
Родился 15 декабря 1921 года. Москва, Россия.
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Фильмография Николая Лебедева
День, когда исполняется 30 лет
мелодрама
1961, СССР
6.0
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