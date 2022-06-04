Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Lyubov Polishchuk
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Любовь Полищук
Lyubov Polishchuk
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 мая 1949
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
28 ноября 2006
Карьера
Актриса
Место рождения
Омск, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Любови Полищук
Родилась 21 мая 1949 года. Омск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Любови Полищук
Испанский вояж Степаныча
приключения, комедия
2006, Россия
7.0
Убить карпа
комедия
2005, Россия
6.0
Игра на вылет
мелодрама, криминал
2001, Россия
5.0
Кадриль
комедия
1999, Россия
6.0
Иван Миколайчук. Посвящение
документальный
1998, Украина
0.0
Убийство Батурлина
криминал
1996, Россия
0.0
Стамбульский транзит
боевик, криминал
1993, Украина
4.0
Бабник 2
комедия
1992, Россия
2.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Экстрасенс объяснил раннюю смерть одной из самых красивых советских актрис
Дарья Миронова нашла объяснение смерти звезды "Моей прекрасной няни".
Написать
4 июня 2022 17:14
Поздно заметили: Смолкин не смолчал о мучениях покойной Полищук
На съемки «Моей прекрасной няни» звезду практически несли.
Написать
30 апреля 2022 15:45
Все статьи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»