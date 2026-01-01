Этим тонометрам больше не верю: Роскачество назвало бренды, искажающие показания артериального давления

«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»

5 устройств, которые нельзя отключать из розетки: запомните это раз и на всю жизнь

Тест: угадайте 6 фильмов с Гурченко по кадру – 50% зрителей ошибаются уже в начале

Новый шпионский триллер «Пони» неожиданно закрыли — даже Мать драконов не спасла: «Играет она очень плохо: постоянные кривлянья, истерики»

Netflix заплатил $1 млн за этот российский sci-fi сериал: «держит в напряжении до конца» – рейтинг 7.9 оправдан

Выходные без провалов: 5 шикарных мини-сериалов с рейтингом до 9,4, которые не дают отвлечься ни на минуту

На эту сюжетную дыру в «Истории игрушек» Pixar закрывали глаза 31 год: в 5 части объяснили так, что хочется похлопать

8 серий, 24 000 000 просмотров за 4 дня: новый триллер Netflix «Я тебя отыщу» стал главным хитом 2026 года — срочно включаю его прямо сейчас

Тест для тех, кто знает фильмы Рязанова вдоль и поперек: 7 вопросов покажут, кто тут настоящий фанат