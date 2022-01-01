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Георгий Штиль
Георгий Штиль
О персоне
Фильмография
Георгий Штиль
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Дата рождения
4 марта 1932
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Георгия Штиля
Родился 4 марта 1932 года. Ленинград, СССР.
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Фильмография Георгия Штиля
Куда течет море
драма
2018, Россия
6.0
Реальная сказка
драма, комедия
2011, Россия
6.0
Хлебный день
драма
2010, Украина
7.0
История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу
комедия, криминал
1997, Россия
4.0
Возвращение броненосца
приключения, комедия
1996, Россия
6.0
История лошади
драма
1989, СССР
0.0
Макар-следопыт
семейный
1984,
7.0
Сквозь огонь
военный
1982, СССР
5.0
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