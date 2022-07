1 Stand Up for Something (feat. Common) Andra Day / Diane Warren 3:44

2 Let America Be America Again Marcus Miller, Jussie Smollett / Marcus Miller 4:29

3 Justice Is Coming (feat. Wynton Marsalis and Jimmy Heath) Marcus Miller 4:26

4 Tale of Two Lawyers Marcus Miller 1:57

5 Death Travels South Marcus Miller 0:59

6 NAACP Swing Marcus Miller / Diane Warren 1:34

7 YMCA Swing (feat. Wynton Marsalis) Marcus Miller 1:15

8 Sam Goes Swimming Marcus Miller 2:18

9 Marshall Meets Sam Marcus Miller 1:21

10 All Rise Marcus Miller 1:23

11 But You Can't Speak Marcus Miller 1:29

12 Trouble in Mind Andra Day / Richard M. Jones 2:44

13 Choices (feat. Wynton Marsalis) Marcus Miller 2:42

14 Marshall's Theme - I Need You Marcus Miller / Diane Warren 1:07

15 Inspect the Scene Marcus Miller 1:55

16 She Likes You Marcus Miller 0:48

17 Marshall's Theme (Swagger Version) Marcus Miller / Diane Warren 1:57

18 Pebbles in Court Marcus Miller 1:11

19 Marshall's Theme - We Got the Law Marcus Miller / Diane Warren 1:05

20 Eleanor Enters the Courtroom Marcus Miller 0:49

21 Eleanor's Testimony Marcus Miller 1:46

22 Marshall's Swagger at the Algonquin Marcus Miller 1:44

23 Moanin' Blues Marcus Miller 1:30

24 Marshall V. Friedman (feat. Wynton Marsalis) Marcus Miller 2:16

25 Spell's Recollection Marcus Miller 2:35

26 The Verdict Marcus Miller 1:30

27 For the Love of Freedom Marcus Miller 2:32