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Два хвоста Два хвоста
Киноафиша Фильмы Два хвоста Отзывы о мультфильме «Два хвоста»
Два хвоста 2018 / Россия
6.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о мультфильме «Два хвоста»

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Наша рецензия

«Два хвоста» - новая российская полнометражная анимация. Но ничего удивительного, что вы о ней ничего не знаете. Это вам не богатыри, рекламная кампания которых начинается сразу, как очередная серия заканчивается в прокате. А меж тем, если вы - счастливый обладатель детей до 8-10 лет, есть даже вероятность, что он понравится вашей семье. Хотя бы потому, что довольно громко голосом Сергея Бурунова пропоёт: есть альтернатива американским мультфильмам на отечественных…

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Ольга Тюленева 31 мая 2018, 23:22
Оценка
✌✌✌✌👍👍👍👌👌👌❤ отличный мультик
31 мая 2018, 23:22 Ответить
alenta0105 3 июня 2018, 14:08
Оценка
Отличный мультки! Яркий добрый)
3 июня 2018, 14:08 Ответить
Евгений Филиппов 5 июня 2018, 12:23
Оценка
Не рекомендую смотреть. Мультфильм пустой и абсолютно абсурдный.
5 июня 2018, 12:23 Ответить
Лёха Козлов 12 июня 2018, 16:45
Не покупайте билет - деньги на ветер!( скучный и безыдейный сценарий! Дети во время просмотра играли в телефоны и дрались( сказали что лучше бы спали дома
12 июня 2018, 16:45 Ответить
Viladonna 20 июня 2018, 03:03
Оценка
Ребёнку понравилось
20 июня 2018, 03:03 Ответить
Роман Санников 3 июля 2018, 17:13
Оценка
коротко обо всем:
сценарий -0/10
режиссура -0/10
графика -0/10
диалоги -0/10
И это еще самые лучшие черты фильма.
3 июля 2018, 17:13 Ответить
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