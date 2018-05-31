Наша рецензия

«Два хвоста» - новая российская полнометражная анимация. Но ничего удивительного, что вы о ней ничего не знаете. Это вам не богатыри, рекламная кампания которых начинается сразу, как очередная серия заканчивается в прокате. А меж тем, если вы - счастливый обладатель детей до 8-10 лет, есть даже вероятность, что он понравится вашей семье. Хотя бы потому, что довольно громко голосом Сергея Бурунова пропоёт: есть альтернатива американским мультфильмам на отечественных…