Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой отец – мой герой
Фильмы похожие на Мой отец – мой герой
Mon pere, ce heros
Мой отец – мой герой
1991 / Франция
6.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Мой отец – мой герой
Вся информация о фильме
Избирательное сродство
мелодрама, драма, комедия
1996, Италия / Франция
6.0
Приманка
драма, криминал
1995, Франция
6.0
Мой отец – герой
комедия, мелодрама
1994, США / Франция
6.0
Фаринелли-кастрат
драма, мюзикл
1994, Италия / Бельгия / Франция
7.0
Вид на жительство
драма, мелодрама, комедия
1990, США / Австралия / Франция
6.0
Сирано де Бержерак
исторический, драма, мелодрама, комедия
1990, Франция
7.0
Беглецы
комедия
1986, Франция
7.0
Веселая пасха
комедия
1984, Франция
7.0
Папаши
комедия, криминал
1983, Франция
7.0
Невезучие
комедия
1981, Франция / Мексика
7.0
Супермозг
приключения, комедия, криминал
1969, Франция / Италия
6.0
Жандарм из Сен-Тропе
комедия, криминал
1964, Франция / Италия
7.0
Мой американский дядюшка
мелодрама, драма, комедия
1980, Франция
7.0
Мишу из Обера
комедия, драма
2007, Франция
7.0
Последний отпуск
комедия
2006, США
7.0
Любовник моей жены
комедия
2018, Франция
6.0
Негабаритный груз
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Парни не танцуют
комедия
2022,
7.0
Спа
комедия
2019, Франция
6.0
На вкус и цвет
комедия, драма
2018, Франция
5.0
Диван Сталина
драма
2017, Португалия / Франция / Россия
4.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
Человек, который смеется
драма
2012, Франция / Чехия
6.0
Привет-пока
комедия
2008, Франция
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Какие имена запрещено давать детям: девочки вырастут ханжами, мальчики — «тюфяками»
Звезду «Идиота» называли одной из самых красивых актрис СССР: ахнете, как выглядела перед смертью
«Вот и все»: Аверин выступил с заявлением после свадебного фото
Родственникам не достанется: бездетная Васильева при жизни решила судьбу наследства
Давно об этом думал: Макарский сделал заявление об уходе в монастырь
Годится во внучки: Лепс влюбился как мальчишка, и его выбор изумляет
Женщина-вампир покрыла все тело тату и нарастила рога: такого вы еще не видели
В СССР на эти курорты мечтали попасть все: сейчас туда никто не ездит
Тест: насколько Фортуна вас любит?
Во второй половине 2023 года этот знак Зодиака ждет карьерный взлет: все будут завидовать
Лида из «Операции "Ы"» без грима другой человек: точно разочаруетесь
Аномалия – не иначе: честное фото ног Бузовой вызвало оторопь у людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить