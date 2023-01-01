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Мой отец – мой герой
Мой отец – мой герой, 1991: актеры и роли
Mon pere, ce heros
Мой отец – мой герой
1991 / Франция
6.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Мой отец – мой герой, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жерар Лозье
Gérard Lauzier
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Мари Жиллен
Marie Gillain
Патрик Милле
Patrick Mille
Катрин Жакоб
Catherine Jacob
Шарлотт де Тюркейм
Charlotte de Turckheim
Эрик Бергер
Éric Berger
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