Беглецы, 1986

Нескладный грабитель банка захватывает в заложники бывшего «крутого» заключенного. Полиция бросается за ними в погоню, герои меняются ролями. «Заложник» становится нянькой «похитителя» и «отцом» его немой дочери. Теперь «крутой», который сидел за 14 ограблений банков твердо решил «завязать».



Он помогает странной семейке скрываться от полиции, навлекая на себя массу новых проблем. Но, в награду ему будет атмосфера семейной любви, о чем он не имел понятия, и даже маленькое чудо, произошедшее с немой девочкой…