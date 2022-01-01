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Беглецы Беглецы
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Les Fugitifs

Беглецы, 1986

1986 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Нескладный грабитель банка захватывает в заложники бывшего «крутого» заключенного. Полиция бросается за ними в погоню, герои меняются ролями. «Заложник» становится нянькой «похитителя» и «отцом» его немой дочери. Теперь «крутой», который сидел за 14 ограблений банков твердо решил «завязать». 

Он помогает странной семейке скрываться от полиции, навлекая на себя массу новых проблем. Но, в награду ему будет атмосфера семейной любви, о чем он не имел понятия, и даже маленькое чудо, произошедшее с немой девочкой…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 17 декабря 1986
Возраст 12+
Режиссер
Франсис Вебер
В ролях
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Жан Карме
Морис Барье
Жан Бенгиги
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Постер фильма Беглецы 1 постер
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Беглецы
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