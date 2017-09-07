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Британскую версию истории Леди Макбет снял автор «В центре зла» Уильям Олдройд. История повествует о Кэтрин, которая, подобно множеству англичанок 19 века, после замужества оказалась заперта в доме своего мужа. Без права на личное мнение, на заботу и любовь со стороны хотя бы прислуги, Кэтрин дни напролет проводит в грустном созерцании клочка окружающего мира за окном или же в счете собственного дыхания. Но, встретив Себастьяна и влюбившись в него, девушка меняется, показывает свой…