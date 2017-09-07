Британскую версию истории Леди Макбет снял автор «В центре зла» Уильям Олдройд. История повествует о Кэтрин, которая, подобно множеству англичанок 19 века, после замужества оказалась заперта в доме своего мужа. Без права на личное мнение, на заботу и любовь со стороны хотя бы прислуги, Кэтрин дни напролет проводит в грустном созерцании клочка окружающего мира за окном или же в счете собственного дыхания. Но, встретив Себастьяна и влюбившись в него, девушка меняется, показывает свой…
Страсть ничего не боится: стоит ей пробудиться, и милейший ангел становится демоном.
Молодую, но бедную девушку Кэтрин (Флоренс Пью) выдают замуж (отдают в долг) за богатого, но неспособного (?) иметь детей Александра (Пол Хилтон). Муж не притрагивается к жене и более того, запирает ее в четырех стенах. Кэтрин скучает – подолгу спит, но обломовщина заканчивается, когда леди встречает работника Себастиана (Космо Джарвис). Неудачная шутка, намеки на флирт – и мужчина вваливается к госпоже в покои, сетуя на скуку.
Стремительным образом из несвободной жены Кэтрин превращается в жесткую госпожу, которой не стоит перечить. Преображение леди поразительно: в голосе появляются жесткие металлические нотки, каменное выражение не сходит с ее лица. Свобода так свобода! Долой корсеты и ночные рубашки с невероятно большим количеством пуговиц! Кэтрин делает что хочет: к столу приходит в пижаме, выпивает все дорогое вино и не стесняется приводить любовника в мужнину спальню. Девушка реализует весь свой сексуальный потенциал, страсть накрывает ее с головой – юная леди не боится ни Бога, ни черта, ни мужа, ни свекра.
Режиссер Уильям Олдройд прекрасно адаптировал очерк Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» под реалии Великобритании середины 19-го века. В сравнении с советским фильмом Романа Балаяна (в главных ролях – Наталья Андрейченко и Александр Абдулов) версия Олдройда звучит совсем по-другому. Угнетающая готическая обстановка английского поместья контрастирует с солнечным домом советской ленты. Если Катерина Михайловна готова умереть за любимого, то Кэтрин в первую очередь заботится только о себе.
Олдройдовская Кэтрин – радикальная феминистка, опередившая свое время. Ее бесстрашие и решительность восхищают, а кровавые методы – ужасают. Действия «железной леди» Кэтрин отчасти оправданы: избавиться от гнета мужа и свекра она гуманным путем не может. Ей не повезло: возлюбленный оказался слабохарактерным типом. И хотя цена свободы оказалась очень велика, Кэтрин доказала: стать свободной женщиной можно, если совесть позволит. Игра молодой британской актрисы Флоренс Пью заслуживает высшей оценки. Созданный ей образ очаровательного демона, стремительная трансформация не заставляют зрителя усомниться в правдивости персонажа – Пью играет бесподобно.
Фильм лучше всего смотреть в компании с друзьями и подругами – а если среди них будут феминистки – тем интереснее будет обсуждение.
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