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Леди Макбет Леди Макбет
Киноафиша Фильмы Леди Макбет Леди Макбет, 2016: актеры и роли
Lady Macbeth Леди Макбет 2016 / Великобритания
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Леди Макбет, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Олдройд Уильям Олдройд William Oldroyd
В ролях
Флоренс Пью Флоренс Пью Florence Pugh Кристофер Фэйрбэнк Кристофер Фэйрбэнк Christopher Fairbank Космо Джарвис Космо Джарвис Cosmo Jarvis Билли Феллоуз Билли Феллоуз Bill Fellows Пол Хилтон Пол Хилтон Paul Hilton Голда Рошевель Голда Рошевель Golda Rosheuvel Флер Хаудейк Флер Хаудейк Fleur Houdijk Ребекка Мэнли Ребекка Мэнли Rebecca Manley
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