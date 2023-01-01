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Леди Макбет Леди Макбет
Киноафиша Фильмы Леди Макбет Награды и номинации фильма Леди Макбет
Lady Macbeth Леди Макбет 2016 / Великобритания
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Леди Макбет

Вся информация о фильме
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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