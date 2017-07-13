«Леди Макбет»: Рецензия Киноафиши
Британскую версию истории Леди Макбет снял автор «В центре зла» Уильям Олдройд. История повествует о Кэтрин, которая, подобно множеству англичанок 19 века, после замужества оказалась заперта в доме своего мужа. Без права на личное мнение, на заботу и любовь со стороны хотя бы прислуги, Кэтрин дни напролет проводит в грустном созерцании клочка окружающего мира за окном или же в счете собственного дыхания. Но, встретив Себастьяна и влюбившись в него, девушка меняется, показывает свой истинный характер и понимает, что отныне не готова пренебрегать собой и своими желаниями в угоду устоям общества.
Если леди Макбет Лескова была лекалом на любую молодую купчиху, то Кэтрин Олройда – британка до мозга костей. Но она по-прежнему остается противопоставлением Катерине Кабановой Островского, не воспринимая свои чувства и желания как грех. Впрочем, со временем Кэтрин и вовсе отдаляется от литературных прототипов, в своем романтическом бунте против навязанного ей обществом приличествующего молодой жене поведения приближаясь к Мцыри. Только Мцыри этот куда более аккуратен в избираемой тактике борьбы, что, впрочем, как было у Энн Перри, вполне нормально для британской аристократии. Полное отсутствие каких бы то ни было моральных прав у женщины, которая всю свою жизнь подчинялась сперва отцу, а после мужу, в «Леди Макбет» представлено более чем достоверно, став одной из причин бунта Кэтрин. Ее протест после повторится исторически суфражистками и феминистками или уже повторяется – с учетом отдаленности деревушки, в которой живет главная героиня, не определить точных дат. Впрочем, не стоит забывать, что благодаря Элизабет Стэнтон у нее уже юридически есть право собственности, что также становится важным движущим фактором развития сюжета.
Хорошо прописан и патриархальный уклад семьи, в котором многое позволяется мужчинам, но ничего - женщинам. Именно это – причина, по которой истории Кэтрин и Катерины Измайловой при внешних общих чертах на деле не только оказываются диаметрально противоположными, но и приводят к различным развязкам.
Кэтрин Флоренс Пью – женщина куда более сильна морально, нежели у Лескова или Островского: ее бунт против общества, благодаря ее характеру и изворотливости, заканчивается ее полной победой. Правда, с оговоркой «насколько это вообще возможно было для женщины ее века»: до установления равноправия полов еще как минимум несколько десятилетий, а в той деревушке Кэтрин и вовсе могла не дождаться своего звездного часа. Впрочем, благодаря непокорному, бунтарскому нраву героиня и так оказалась выпадающим элементом общества, опередив свое время. При этом хорошо играет современная интерпретация поступков героини хоть и с некоторым реверансом в сторону времени, в котором все происходило: Кэтрин – кто угодно, но не жертва происходящего. Героиня наделена собственным мнением, неплохим острым умом, решительностью и изворотливостью, наверняка позволившими ей не раз встряхнуть застоявшуюся жизнь в деревеньке. Более того, Кэтрин активно развивается в процессе повествования, раскрываясь с неоднозначной стороны. Естественно, что ожидать от нее катерино-измайловского поведения не стоит: Пью хорошо отыгрывает совершенно другой характер, впрочем, при условии сохранения ключевых сюжетных поворотов произведения.
На основе «Леди Макбет Мценского уезда» Уильяму Олройду удалось создать животрепещущее описание быта семьи в британской деревушке с достаточно яркой главной героиней. Добавление в сюжет к убийствам многочисленные эротические элементы – осторожно, без опускания в пошлость, – позволило режиссеру вдохнуть больше красок в интерпретацию и избежать судьбы экранизаций очередного романа Джейн Остин. Грамотное использование звукового сопровождения с контекстом, полное избегание обличения тех или иных поступков хорошо задействует фантазию зрителя, вовлекая его в процесс создания произведения. Хорошей и правдоподобной стилизацией, равно как и качественной актерской игрой персонажей сейчас никого не удивить. А вот вовлекать зрителя хитростью и молчанием – это что-то интересное. «Леди Макбет» способна заворожить и возбудить интерес аудитории похлеще откровенной и эпатажной «Служанки» Пак Чхан Ука.
Галина Потапова
В российском прокате с 3 августа 2017 года
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