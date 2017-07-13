«Леди Макбет»: Рецензия Киноафиши

Бунт Кэтрин

Британскую версию истории Леди Макбет снял автор «В центре зла» Уильям Олдройд. История повествует о Кэтрин, которая, подобно множеству англичанок 19 века, после замужества оказалась заперта в доме своего мужа. Без права на личное мнение, на заботу и любовь со стороны хотя бы прислуги, Кэтрин дни напролет проводит в грустном созерцании клочка окружающего мира за окном или же в счете собственного дыхания. Но, встретив Себастьяна и влюбившись в него, девушка меняется, показывает свой истинный характер и понимает, что отныне не готова пренебрегать собой и своими желаниями в угоду устоям общества.

Кадр из фильма «Леди Макбет»

Если леди Макбет Лескова была лекалом на любую молодую купчиху, то Кэтрин Олройда – британка до мозга костей. Но она по-прежнему остается противопоставлением Катерине Кабановой Островского, не воспринимая свои чувства и желания как грех. Впрочем, со временем Кэтрин и вовсе отдаляется от литературных прототипов, в своем романтическом бунте против навязанного ей обществом приличествующего молодой жене поведения приближаясь к Мцыри. Только Мцыри этот куда более аккуратен в избираемой тактике борьбы, что, впрочем, как было у Энн Перри, вполне нормально для британской аристократии. Полное отсутствие каких бы то ни было моральных прав у женщины, которая всю свою жизнь подчинялась сперва отцу, а после мужу, в «Леди Макбет» представлено более чем достоверно, став одной из причин бунта Кэтрин. Ее протест после повторится исторически суфражистками и феминистками или уже повторяется – с учетом отдаленности деревушки, в которой живет главная героиня, не определить точных дат. Впрочем, не стоит забывать, что благодаря Элизабет Стэнтон у нее уже юридически есть право собственности, что также становится важным движущим фактором развития сюжета.

Кадр из фильма «Леди Макбет»

Хорошо прописан и патриархальный уклад семьи, в котором многое позволяется мужчинам, но ничего - женщинам. Именно это – причина, по которой истории Кэтрин и Катерины Измайловой при внешних общих чертах на деле не только оказываются диаметрально противоположными, но и приводят к различным развязкам.

Кэтрин Флоренс Пью – женщина куда более сильна морально, нежели у Лескова или Островского: ее бунт против общества, благодаря ее характеру и изворотливости, заканчивается ее полной победой. Правда, с оговоркой «насколько это вообще возможно было для женщины ее века»: до установления равноправия полов еще как минимум несколько десятилетий, а в той деревушке Кэтрин и вовсе могла не дождаться своего звездного часа. Впрочем, благодаря непокорному, бунтарскому нраву героиня и так оказалась выпадающим элементом общества, опередив свое время. При этом хорошо играет современная интерпретация поступков героини хоть и с некоторым реверансом в сторону времени, в котором все происходило: Кэтрин – кто угодно, но не жертва происходящего. Героиня наделена собственным мнением, неплохим острым умом, решительностью и изворотливостью, наверняка позволившими ей не раз встряхнуть застоявшуюся жизнь в деревеньке. Более того, Кэтрин активно развивается в процессе повествования, раскрываясь с неоднозначной стороны. Естественно, что ожидать от нее катерино-измайловского поведения не стоит: Пью хорошо отыгрывает совершенно другой характер, впрочем, при условии сохранения ключевых сюжетных поворотов произведения.

Кадр из фильма «Леди Макбет»

На основе «Леди Макбет Мценского уезда» Уильяму Олройду удалось создать животрепещущее описание быта семьи в британской деревушке с достаточно яркой главной героиней. Добавление в сюжет к убийствам многочисленные эротические элементы – осторожно, без опускания в пошлость, – позволило режиссеру вдохнуть больше красок в интерпретацию и избежать судьбы экранизаций очередного романа Джейн Остин. Грамотное использование звукового сопровождения с контекстом, полное избегание обличения тех или иных поступков хорошо задействует фантазию зрителя, вовлекая его в процесс создания произведения. Хорошей и правдоподобной стилизацией, равно как и качественной актерской игрой персонажей сейчас никого не удивить. А вот вовлекать зрителя хитростью и молчанием – это что-то интересное. «Леди Макбет» способна заворожить и возбудить интерес аудитории похлеще откровенной и эпатажной «Служанки» Пак Чхан Ука.

Галина Потапова

В российском прокате с 3 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Леди Макбет»