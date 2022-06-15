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Космо Джарвис
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Cosmo Jarvis
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Дата рождения
1 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Космо Джарвиса
Родился 1 сентября 1989 года. Риджвуд, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Космо Джарвиса
Стойкая броня
криминал, драма
2019, Ирландия
6.0
Аннигиляция
фантастика, фэнтези, боевик
2017, США / Великобритания
5.0
Леди Макбет
драма, эротика, триллер
2016, Великобритания
7.0
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«Не позволяйте никому говориться вам, как жить и кого любить», – говорит героиня Джонсон в ролике.
Написать
15 июня 2022 09:43
Космо Джарвис и Хироюки Санада получили ведущие роли в сериале «Сегун»
В основу сюжета ляжет одноименный бестселлер Джеймса Клавелла.
Написать
25 мая 2021 13:46
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