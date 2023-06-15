«Отлично! Мне будет 53»: Зои Салдана отреагировала на перенос «Аватара 5» на 2031 год

Режиссеру Джеймсу Кэмерону на момент релиза финала его саги будет 77 лет.

На этой неделе компания Disney обновила свой график релизов, в котором обозначила новые даты выхода сиквелов «Аватара». Теперь финальная глава масштабной научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона намечена на 2031 год. Данную новость с юмором прокомментировала в своем микроблоге Зои Салдана, исполняющая во франшизе роль воинственной Нейтири:

«Отлично! Мне стукнет 53, когда выйдет последний «Аватар». На момент съемок первого фильма мне было всего 27 лет».

Экранному партнеру Салданы, Сэму Уортингтону, играющему бывшего морпеха Джейка Салли, будет на момент релиза пятой части 55 лет, а Стивену Лэнгу, воплощающему образ полковника Майлза Куоритча — 79 лет. Что касается режиссера, то ему исполнится 77 лет.

Кэмерон уже завершил съемки третьей части и даже снял ряд сцен для четвертой. Прежде чем снова полноценно погрузиться в живописный мир Пандоры, постановщик намерен экранизировать роман Чарльза Пеллегрино «Последний поезд из Хиросимы: Выжившие оглядываются назад».

Премьера «Аватара» состоялась в конце 2009 года. Сиквел с подзаголовком «Путь воды» вышел в кинотеатры спустя тринадцать лет, в декабре 2022 года. Релиз «Аватара 3» намечен на 19 декабря 2025 года, «Аватар 4» выйдет 21 декабря 2029 года, а «Аватар 5» завершит историю 19 декабря 2031 года.