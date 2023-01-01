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Аватар 5
Аватар 5, 2028: актеры и роли
Avatar 5
Аватар 5
2028 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Аватар 5, 2028: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Зои Салдана
Zoe Saldana
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Джемейн Клемент
Jemaine Clement
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
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