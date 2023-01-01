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Avatar 5 Аватар 5 2028 / США
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Аватар 5, 2028: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Джемейн Клемент Джемейн Клемент Jemaine Clement Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi
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