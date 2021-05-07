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Аватар 5
Отзывы о фильме «Аватар 5»
Avatar 5
Аватар 5
2028 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Саша Филаткина
7 мая 2021, 06:23
7 мая 2020 год , надеюсь будет интересный фильм)
7 мая 2021, 06:23
1
0
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butikova2
22 ноября 2021, 19:57
2021✔️ ждём
22 ноября 2021, 19:57
0
0
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Шавик Азизов
17 января 2022, 22:30
Ага если дожевем
17 января 2022, 22:30
0
0
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User
18 января 2022, 23:16
18 января 2022 ждём
18 января 2022, 23:16
0
0
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Николай Конев
7 марта 2022, 23:47
Март 2022.Ждём
7 марта 2022, 23:47
0
0
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User
18 марта 2022, 17:56
Я из 2022, тут пока всё не очень \nНадеюсь на преьмере фильма перечитать этот комментарий и порадоваться, что все хорошо
18 марта 2022, 17:56
0
0
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je7t9
15 апреля 2022, 20:02
Вам ждать ещё осталось 6 лет, если считать по настоящему времени, желаю счастливо дождатся фильма!
15 апреля 2022, 20:02
0
0
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Анастасия Корнеева
28 мая 2022, 21:50
в ответ на сообщение
User от 18 марта 2022, 17:56
Ждём;)
28 мая 2022, 21:50
0
0
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viktordekterev6
30 мая 2022, 13:15
Надеюсь доживу
30 мая 2022, 13:15
0
0
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Диана Петрова
12 июня 2022, 23:04
Надемся выйдет!)
12 июня 2022, 23:04
1
0
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alvin-k-a
22 сентября 2022, 02:04
Из 22 сентября 2022-ого года. Тут пока совсем все тяжко, продержаться до 2028 ради финальной части Аватара!
22 сентября 2022, 02:04
0
0
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アントン ヴァシリエフ
9 ноября 2022, 22:48
9 ноября 2022 год фильм еще не вышел))
9 ноября 2022, 22:48
0
0
Ответить
Алексей В
13 декабря 2022, 21:02
в ответ на сообщение
User от 18 марта 2022, 17:56
Из 2031, фильм Аватар 5 вышел. Но ни кому не интересно, все смотрят Форсаж. Уже 15 - ый фильм;
Фильм 12
Торетто объединяется с Мстителями и спасает мир от Дарксайда, получает звание капитан Дизель
Фильм 13
Торетто объединяется с Джедаями и наконец они окончательно побеждают империю, Дом становиться Мастером Джедаем
Фильм 14
Торетто с Трансформерами, джедаями, мстителями, союзниками из других миров несут демократию на дальние рубежи галактики, освобождают Кибертрон от десиптиконов
Фильм 15
С Торетто связывается супермен и просит помощи восстановить демократию на новом Криптоне, это получается но Торетто случайно получает силы, аналогичные силе супермена
13 декабря 2022, 21:02
1
3
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User
6 января 2023, 04:21
в ответ на сообщение
Алексей В от 13 декабря 2022, 21:02
16 часть когда выйдет?
6 января 2023, 04:21
0
0
Ответить
7.capricorn.9
7 января 2023, 09:42
Дожить бы
7 января 2023, 09:42
1
0
Ответить
Никита Войнов
19 января 2023, 15:17
в ответ на сообщение
Саша Филаткина от 7 мая 2021, 06:23
да да.... да
19 января 2023, 15:17
0
0
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Вячеслав Щавлев
26 февраля 2023, 06:22
Осталось 5 с лишним лет
26 февраля 2023, 06:22
0
0
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Кирилл Головковкой
15 апреля 2023, 08:35
15 Апреля 2023, надеюсь фильм будет хороший.
15 апреля 2023, 08:35
0
0
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Киноафиша.инфо
15 апреля 2023, 12:14
в ответ на сообщение
Кирилл Головковкой от 15 апреля 2023, 08:35
Здравствуйте! Будем надеяться, что время до премьеры пролетит быстро)
15 апреля 2023, 12:14
0
0
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User
9 мая 2023, 06:41
Ю5 часть была же 😳
9 мая 2023, 06:41
0
0
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Макс Степанов
23 июня 2023, 08:35
Жду пятый аватар в 2028 году 😀
23 июня 2023, 08:35
0
0
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Киноафиша.инфо
23 июня 2023, 12:30
в ответ на сообщение
Макс Степанов от 23 июня 2023, 08:35
Осталось не так уж и много😀
23 июня 2023, 12:30
0
0
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Артём Менях
19 июля 2023, 11:10
Если бы
19 июля 2023, 11:10
0
0
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Торетто объединяется с Джедаями и наконец они окончательно побеждают империю, Дом становиться Мастером Джедаем
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С Торетто связывается супермен и просит помощи восстановить демократию на новом Криптоне, это получается но Торетто случайно получает силы, аналогичные силе супермена
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