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Губка Боб в бегах Губка Боб в бегах
Киноафиша Фильмы Губка Боб в бегах Губка Боб в бегах, 2020: актеры и роли
The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Губка Боб в бегах 2020 / США / Корея
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Губка Боб в бегах, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тим Хилл Тим Хилл Tim Hill
Роли озвучивали
Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown Билл Фагербакки Bill Fagerbakke Роджер Бампасс Rodger Bumpass мистер Лоуренс Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Аквафина Аквафина Awkwafina
Праведник
Праведник
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Чебурашка
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